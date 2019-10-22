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109學年個人申請、繁星學測參採科目看這裡

2019-10-22 10:28聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

大學甄選入學委員會今天公布109學年度大學「個人申請」及「繁星推薦」入學招生校系...
大學甄選入學委員會今天公布109學年度大學「個人申請」及「繁星推薦」入學招生校系參採「學科能力測驗科目」。個人申請仍以使用3科的系組為最大宗。圖為108學年大學學測。本報資料照片
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大學甄選入學委員會今天公布109學年度大學「個人申請」及「繁星推薦」入學招生校系參採學科能力測驗科目。個人申請仍以使用3科的系組為最大宗，而11個醫學系中，有10個使用「國、英、數、自」4科組合，只有馬偕醫學院醫學系調整為參採「英、數、社、自」4科，移除國文科、新增社會科。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，大學甄選入學委員會107學年前是每年11月正式發售繁星推薦與個人申請簡章時，才會在「校系分則資訊」中公布相關資訊。為了讓學生能及早因應變動，今年提前十天在網站（https://www.cac.edu.tw/）公告參採個人申請和繁星推薦的學測參採科目，並同時公告須參加術科考試校系。

招聯會表示，109學年共有2154個系組參與申請入學招生，其中使用3科最多，有861個系組占了近四成，其次是4科有690個系組占了三成三。

個人申請使用的科目組合最多的是「國英數自」，有418個系組占了一成九，其次是「國英數」組合，有304個系組，「國英社」組合有290個。

進一步就科目分析，個人申請使用國文科最多有1791個系組、其次是英文有1782個系組、數學科有1305個系組、自然科740個系組、社會科730個系組。

戴念華說，針對去年超篩情況嚴重的校系，且參採科目只有一科或兩科，教育部已行文提醒大學必須增訂第三科作為超額篩選比序的科目。

招聯會表示，與108學年相比，109學年有132個系組新增1科，19個系組新增2科，新增科目以社會、英文、國文科居多；109學年有237個系組減少考科，其中199個系組減少1科，以移除國文科與社會科最多。

醫學系部分，個人申請11個醫學系有10個都是使用「國、英、數、自」4科組合，分別是台灣大學醫學系、成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、中國醫藥大學醫學系、輔仁大學醫學系、陽明大學醫學系、中山醫學大學醫學系、長庚大學醫學系、慈濟大學醫學系與台北醫學大學醫學系。

馬偕醫學系今年移除國文科，新增社會科。戴念華說，馬偕醫學系去年招生名額是22位，通過篩選人數是78位，分發人數16位，今年學校可能是希望讓通過篩選的人數變多，能有更多學生可以挑選。

至於繁星推薦，109學年共有1787個系組參與招生，其中使用3科最多有583個系組占了近三成三，其次是4科有552個系組占了三成一，繁星使用的科目組合最多的是「國英數自」有356個系組占了兩成，其次是「國英數」組合有220個系組占一成二，以及「國英社」組合有202個占一成一。使用英文科、國文科最多，分別有1367個系組和1366個系組。

繁星輔仁大學教育部
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