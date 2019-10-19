親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教育者有話說
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

梁振英諷中文大學校長：你有沒有入錯行？

盜亦有道? 墨西哥毒梟家族願負擔槍戰死傷者費用

高中英聽考試登場 考生反映對話題節奏偏快

2019-10-19 16:42聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

109學年度「高中英語聽力測驗」第一次考試今天舉行，上、下午各有一個場次。高雄三個考區有零星缺考，未有重大違規，仍有考生忘記攜帶證件，違反試場規則，依規定將扣減英聽成績1題分。考生大都反映試題難易適中，對話題節奏偏快。

高雄大學負責高雄（三）考區中山高中試場，上、下午兩場共2976人報考，缺考人數各為22、32人，試務運作順利，並未傳出舞弊違規情事。

中山高中考生孫先駿表示，單選圖表題比起校內模擬考還簡單，對話題則是節奏偏快不易掌握，此外還有桌球運動入題，考歷史由來、遊戲規則令他印象深刻。考生谷濬也認為題目偏易，其中廚房用具料理刀的介紹行銷，他覺得滿有趣。

中山大學負責高雄（二）考區，考場設於高雄中學及道明中學，共有7560名考生，上、下午場缺考人數分別為50人與44人。前鎮高中考生張宸維說，測驗題目不難，平時練習聽力時選擇語速較快的教材，甚至比英聽考試還要快，所以應考時能很快進狀況，但時間稍縱即逝，聽完必須趕緊作答。

立志中學考生郭錦鴻認為，英聽對話速度偏快，有些題目像是陷阱，若靠直覺未思考即下筆，很容易答錯。瑞祥高中黃同學說，英聽聽完就要立即作答，考的是熟練度與反應速度，字彙量較去年稍稍多一些，所以對成績持保留態度，評估還是要考第二次。

大考中心預計10月31日寄發成績單，第二次高中英聽測驗將於12月14日舉行，考生可斟酌成績並評估是否報考第二次英聽測驗。大考中心也強調，英聽測驗成績考生可擇優使用，作為 109 學年度大學「繁星推薦入學」、「個人申請入學」 與「考試入學」招生管道之大學校系檢定項目或「個人申請入學」管道審查資料。109學年度高中英語聽力測驗舉辦兩次考試，高中英語聽力測驗成績使用有效期限三年。

109學年度「高中英語聽力測驗」第一次考試今天舉行。記者徐如宜／攝影
109學年度「高中英語聽力測驗」第一次考試今天舉行。記者徐如宜／攝影
分享
中山高中考生輕鬆應試，覺得英聽考試題目難易適中，對話題節奏偏快。記者徐如宜／攝影
中山高中考生輕鬆應試，覺得英聽考試題目難易適中，對話題節奏偏快。記者徐如宜／攝影
分享

英聽中山大學繁星
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

全國首例 成大資工「寫程式」特殊選才考試辦法出爐了

2019-10-17 18:16

恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49

考生注意！ 109學年高中英聽試場分配表公布了

2019-10-14 12:43

高二數學分AB版別選錯課！採計校系提前一年半公布

2019-10-13 23:14

脫口罩講成脫褲跑！醫生別講菜台語 醫學系開課搶救

2019-10-12 22:28

他開STEAM課帶小學生貼近社區事 培養生活感受力

2019-10-11 16:59

頂大增AI系所…科大跟進 金融、醫療等系也開課

2019-10-11 00:39

成大、交大人工智慧碩士班 甄試擠破頭

2019-10-10 13:52

學歷貶值！重考生5年增2成7 上陽明醫學系仍重考

2019-10-05 23:07

重考會很慘！舊課綱末代生難銜接新課綱 高二要收心

2019-10-05 23:06

大學申請學習歷程 562系看科技領域

2019-10-05 13:56

明年APCS系組倍增 學校憂不利偏鄉生

2019-10-05 13:52

10月19日高中英聽 11萬人報考

2019-10-05 13:47

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

109學測報名將開跑 教長：各校系採計科目10月底前公告

2019-10-02 17:16

大考新增混合題型 高一新生適用

2019-10-02 00:21

大學考試大改革 素養測驗是關鍵

2019-10-01 18:03

考生注意！參加學測指考手機未「完全關機」恐該科零分

2019-10-01 17:44

111學年起大考出混合題型 考券改卷卡合一

2019-10-01 14:28

大考中心公布新式答題卷 111學年度還不會延長考試時間

2019-10-01 11:12

「佛系」教學 法鼓文理學院10月推甄獎助多

2019-09-30 12:16

採計英聽 十幾校系仍設A級門檻

2019-09-30 01:00

台大申請入學明年不採計英聽 非不重視、而是因為....　

2019-09-29 23:17

大學招生多元選才 不是逐科比序

2019-09-24 23:55

全國試務會林口揭牌 會考改由台師大心測中心統籌

2019-09-24 23:52

教育部：大學招生參採內容是選才方向 非逐科比序

2019-09-24 17:08

教團憂多元選修「不多元」 呈現城鄉差距

2019-09-24 10:51

少子化海嘯 215大學系所將停招

2019-09-23 23:50

私立高中職學費14年首次調漲 私大校長怨不公平

2019-09-23 09:55

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:48

公民時事題／嘉市迷你掃街車 菸蒂一網打盡

2019-09-22 08:47

父母搶「代填志願」考生超無奈 網友：出社會還是被控制

2019-09-11 14:31

重考12年拚牙醫！她曬「十分之一」參考書自嘲：可開圖書館

2019-09-10 15:30

108課綱納程式設計 補習班程式設計課洽詢量增3成

2019-09-09 15:46

明年申請大學 採計APCS系組倍增

2019-09-09 00:04
看更多

熱門文章

軍職轉公職 費世豪靠鐵的紀律上榜

2019-10-18 22:06

台大校長要保鑣跟隨？管中閔9字回應

2019-10-19 12:32

【即時短評】一中商圈的繁榮 中一中該承擔嗎？

2019-10-18 18:33

影／越籍移工變博士生 阮氏青河：青春都奉獻給台灣

2019-10-18 18:14

70歲入學 「阿嬤」博士18年都全勤還要一直念下去

2019-10-18 21:25

只為274個停車位開挖操場 中一中400名家長連署反對

2019-10-18 19:23

內湖高工漂流木案疑涉貪 教育局：靜候司法調查

2019-10-18 19:27

桃園4私校教師遭資遣 控訴不合法

2019-10-18 23:51

高雄市中小學科學園遊會在科工館 師生免費入場體驗

2019-10-18 19:27

士官轉公職 三輪戰法 靠鐵的紀律上榜

2019-10-18 23:26

影／談教育 柯文哲：教育比軍購有用

2019-10-19 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top