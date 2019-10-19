高中英聽考試登場 考生反映對話題節奏偏快

2019-10-19 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



109學年度「高中英語聽力測驗」第一次考試今天舉行，上、下午各有一個場次。高雄三個考區有零星缺考，未有重大違規，仍有考生忘記攜帶證件，違反試場規則，依規定將扣減英聽成績1題分。考生大都反映試題難易適中，對話題節奏偏快。

高雄大學負責高雄（三）考區中山高中試場，上、下午兩場共2976人報考，缺考人數各為22、32人，試務運作順利，並未傳出舞弊違規情事。

中山高中考生孫先駿表示，單選圖表題比起校內模擬考還簡單，對話題則是節奏偏快不易掌握，此外還有桌球運動入題，考歷史由來、遊戲規則令他印象深刻。考生谷濬也認為題目偏易，其中廚房用具料理刀的介紹行銷，他覺得滿有趣。

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中山大學負責高雄（二）考區，考場設於高雄中學及道明中學，共有7560名考生，上、下午場缺考人數分別為50人與44人。前鎮高中考生張宸維說，測驗題目不難，平時練習聽力時選擇語速較快的教材，甚至比英聽考試還要快，所以應考時能很快進狀況，但時間稍縱即逝，聽完必須趕緊作答。

立志中學考生郭錦鴻認為，英聽對話速度偏快，有些題目像是陷阱，若靠直覺未思考即下筆，很容易答錯。瑞祥高中黃同學說，英聽聽完就要立即作答，考的是熟練度與反應速度，字彙量較去年稍稍多一些，所以對成績持保留態度，評估還是要考第二次。