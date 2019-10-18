吳大猷紀念獎女性得獎者10年新高 交大5G推手獲獎

2019-10-18 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



科技部今天下午舉行吳大猷紀念獎頒獎典禮，本屆共45名42歲以下年輕學者獲獎。女性獲獎人數達13名，是10年來最多，其中七名隸屬人文社科領域、五名屬生醫領域、一名屬理工領域。

交通大學電機工程系的37歲女性副教授紀佩綾是今年得主之一，目前致力於新興的5G電信技術研究，研究專長包括毫米波電路設計、天線及陣列設計等。她說，女生較細心，是投入科學研究的優勢。但因理工領域女性學者少，她認為最大的挑戰是在圈內經營人脈。

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紀佩綾從交大畢業後赴美攻讀博士，2011年起回到交大任教。她說，自己高中時期就對物理、數學感興趣，很自然地投入科研領域，沒感受女性在理工專業上的侷限。

她還說，女生相對來說較細心，這樣的特質適合投入科研工作。她以自己接觸過的研究助理為例，女生更耐得住性子處理複雜的研究數據，且細心不易出錯。因科學實驗是一步錯、步步錯，謹慎處理每個細節很重要。

科技部統計2017年各產業女性，工程領域僅占16%。交大表示，電機系目前共6個女性專任教師，占比不到一成。

說到工作上的挑戰，紀佩綾說，男、女的休閒嗜好有別，女生若結了婚，下班後可能需要顧家庭，不易和男性同儕建立情誼。不過執行研究涉及申請補助計畫、找財源，人脈很重要。

對年輕和女性研究者，紀佩綾想分享的是：「一直努力，以及時時往前看」。她說，進到學校當老師後，沒人會催促你進步。受科技影響，她鑽研的電信工程變化很快，技術推陳出新，唯有時時提醒自己跟上腳步，才能繼續累積成就。