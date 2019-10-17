全國首例 成大資工「寫程式」特殊選才考試辦法出爐了

2019-10-17 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



引發外界關注的成功大學資訊工程系109學年特殊選才「線上寫程式」招生考試詳細辦法，近日出爐了，包含實作考試和個別面試，實作考試採取「盡量」接近真實世界的軟體專案開發的模式，只有一大題，從早上9點40分考到下午4點40分，午餐時間統一為中午12點10分至12點40分。11月中旬會公布教學影片與投影片，考驗自學能力。書面審查成績占20%，實體考試占80%。

根據簡章，考生須在指定的硬體設備中，自行安裝限定的開發環境。安裝完畢後，主辦方提供考生初始程式碼，考生須照著主辦方提供的軟體需 求書，自行修改編寫程式完成軟體需求書中載明的需求。所有考試所需檔案會預存於主辦方所提供的SD卡中。考試用硬體與SD卡由主辦方提供，考後回收。考試當天有30分鐘的教學與示範。完成實體考試後，每位學生須與面試官進行 5 分鐘的個別面試。

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成大資工系教授蘇文鈺表示，考試當天，開放部分網路供考生查資料用，比較符合現代程式開發的模式。考生也可以帶書來，也就是Open book。同樣為了符合現在程式開發，不會讓學生從零寫起，會提供起始的程式碼，只不過會有一些錯誤與寫得不好之處需要修正。為了公平性，有一張比序評分表，考生須按照順序一一解決問題，這是絞盡腦汁後教授們取得的共識辦法。