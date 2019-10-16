恐不利偏鄉弱勢生？配合新課綱 高中英聽也考素養題

2019-10-16 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



配合剛上路的高中新課綱，2年後的高中英聽測驗也要考素養題。大考中心最近公布111學年英聽測驗考試說明，要加考聽演講做筆記等融合生活情境、解決問題的「長篇聽解」，外界憂恐增加難度、不利偏鄉弱勢生。

今年第一次高中英聽測驗本周六考試，約11萬人報考，60分鐘內考看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解等4大題共40題，成績由高至低分為Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ等四級，不理想還可考第二次，兩次擇優採用。去年第一次英聽拿Ａ的考生20.6%，Ｂ或Ｃ各3成多，Ｆ不到1成。

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根據統計，明年大學申請、繁星、考試分發等3種入學管道，各有47、64、51個校系組採計英聽成績，多數只設Ｂ或Ｃ級門檻，但各有13、18、16個系組設最高的A級門檻，其中有10系3種管道都設Ａ級門檻，包括陽明牙醫、中山醫大醫學系、中興國際農企業學士、及台師大英語、清大外文、英語教學、中興外文、台中教語英語、高雄大學西洋語文、台北市立大學英語教學等外語相關科系，學測、指考分數考再高，若英聽沒考到Ａ，將無緣進這些校系。

配合新課綱自高一生開始實施，大考中心也同布修改英聽測驗題型，根據最近公告的考試說明，兩年後的英聽測驗時間、題數不變，但新增「長篇聽解」這第五大題。

補教老師齊斌分析，新課綱強調解決生活情境問題的素養能力，長篇聽解就類似實用的素養題，以公布的例題為例，有一題講學生向校方申請借場地，考題列出申請表，透過學生和承辦人員長篇對話，考申請表漏填什麼項目等要解決的問題；另一題要聽一段長篇演講，搭配學生筆記，考談核能優缺點等演講內容。

齊斌說，對於英文好的學生，長篇聽解並不難，但對英文沒興趣、程度差，偏鄉、都會區都有的這類學生，要同時看懂圖表、聽懂對話、再找出答案，難度明顯提高，他們會很擔心基本題因此減少，成績會更差。

陽明大學牙醫學院院長徐明倫說，陽明牙醫系招生設英聽Ａ級門檻，是因學生將來不管上課、聽國外學者演講、到國外交換等，都需要較高的英聽能力，站在系上的立場，未來英聽出情境素養題，當然很實用，但對從小沒上過雙語幼兒園、美語班、也沒遊學過的偏鄉弱勢生，恐更吃虧，初期應少出這類題目。

大考中心副主任黃璀娟強調，新課綱明定英語能力的學習表現，包括能聽懂日常對話、故事、廣播，並能記下要點，英聽才會增加聽演講做筆記等長篇聽解，完全依課綱命題，英聽考試說明也明定要「評量考生對具明確主題之長篇談話內容的聽解能力」。

但她強調，這類考較多能力的素養題不多，大考中心之前開過諮詢會，出席的高中英文老師也覺得不難，大考中心本月下旬還會針對2500名高中生做更完整的測試，且會根據學生以後的學習情況持續追蹤測試，未來命題也將適度調配難易度，一定會考基本題，明年5月將公布完整參考試題，請高中師生不用太擔心。

●111學年高中英聽測驗考試說明 https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0J018576017163884959&sid=0J270402562435269473