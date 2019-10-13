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高二數學分AB版別選錯課！採計校系提前一年半公布

2019-10-13 23:14聯合報 記者張錦弘／即時報導

高中新課綱8月上路，高一生首先適用，數學科最大改變，就是高二分成數Ａ、數Ｂ兩種課程，學測也分兩科自由選考。但因大學甄選入學採計哪科，會牽動學生選課，大學招聯會決定提前一年半，明年4月就公布111年大學各校系採計數Ａ或數Ｂ，以免高一生將來選錯課，還要補念沒學過的課程。

得勝者文教考試策略中心主任、數學補教老師藍天予說，高中數學新課綱調動很多，最大改變是現行高二數學不分版本，學測也都考一樣題目，但以後高二分成數Ａ、數Ｂ，學測也分科考，高三又回復目前的數甲、數乙兩種版本。

根據課綱內容，數Ａ和數Ｂ較大差別在於幾何方面，兩者都要學習基本空間的概念，透過坐標而連結幾何與代數，並認識基本的線性代數；但選修數Ａ的學生還要熟悉空間向量的操作，進一步發展坐標幾何與線性代數。簡單來講，就是數Ａ比較深，適合理工醫農或部分商管科系採計；比較淺的數Ｂ，較適合文、法、藝術傾向的學生選修。

不過，藍天予說，以往大學繁星推薦、個人申請招生簡章，都在考生高三上學期才公布，但新課綱首屆學生，明年8月升高二時就要決定念數Ａ或數Ｂ，大學若不提前公布採計科目，「會埋下很可怕的未知數」，萬一某些想讀的校系採計數Ａ，自己修的卻是較簡單的數Ｂ，就面臨銜接問題。

教育部高教司司長朱俊彰表示，高二數學分版本，是要減輕學生負擔、適性發展，對數學不是那麼有興趣、想讀的校系對數學需求也較低，就可修比較簡單的數Ｂ，將來學測也可選考數Ｂ。但因選課和考招連動，教育部已請招聯會明年四月就公布111年大學繁星、申請招生校系是否採計數Ａ或數Ｂ，讓高一生提前準備。

招聯會執秘、清大教務長戴念華提醒考生，各校系對於數學能力的要求都不一樣，例如部分商管科系，因發展計量財金、大數據或用到較多統計，可能採計比較難的數Ａ，甚至某些文組的科系，也可能著眼於未來發展，也採計數Ａ。

此外，包括政大、中山、嘉義、長庚、元智等校資管系，今年指考分發招生分自然組、社會組，各自採計數甲、數乙，戴念華說，未來繁星、申請招生，也不排除有校系分組招生、採計不同數學科目，明年四月公布時，考生一定要看仔細。

為方便適用新課綱的高一生，決定高二要修數A或數B，大學招聯會明年4月就公布111...
為方便適用新課綱的高一生，決定高二要修數A或數B，大學招聯會明年4月就公布111年大學繁星、申請招生各校系採計學測哪個數學版本。本報資料照片
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