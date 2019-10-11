他開STEAM課帶小學生貼近社區事 培養生活感受力

2019-10-11 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／即時報導



台北市文山區萬福國小去年出現一座長達35公尺的故事燈牆。這座燈牆以紙箱組合成牆面，每個紙箱裡秘藏了一個社區的小故事。紙箱通電時，以減速齒輪驅動的旋轉圓盤就會開始轉動，圓盤上面黏貼三個故事投影片，會像走馬燈一樣旋轉起來，透過光影遠近交錯的效果，彷彿像座小型電影院。

藝術與人文領域科老師陳雨禾，發想了這個故事燈的概念，並放在他開設的STEAM課程「點亮！萬盛庄」中。這門課結合社會科、自然科與國語科，讓學生與樂齡學堂的長輩走入社區，尋找到在地的歷史故事。

陳雨禾說，他觀察到文山區的孩子對生活感受的能力似乎不太足夠，主要原因是父母對他們太過呵護。例如孩子放學後，父母親已經團團圍在校門口。天氣冷了、熱了，父母比孩子還擔憂，深怕孩子吃不了苦。父母的愛護，讓孩子少有機會靠自己的感官去體驗這個世界，「感官不常用，就會慢慢退化」。

陳雨禾因此設計跨領域的故事燈課程。他說，製作故事燈之前，必須先有一個故事。社會科老師設計了口述歷史訪談單，讓小朋友採訪家中長者的故事，採集完的故事就先謄寫在訪談單上。

有的小朋友很順利，甚至直接交出一段影片。也有些小朋友採訪不順，表示「爸爸、媽媽說他們沒有故事。」還有小朋友覺得自己的故事不夠精采，怎麼也不願意用自己採訪到的故事。

面對學生提出的種種問題，陳雨禾都有辦法解決。他帶著孩子去拜訪社區裡的長者，尋找社區的故事，請他們聊聊社區裡的大小事。文山區附近仙跡岩呂洞賓用法寶釣出蟾蜍精的傳奇故事，也讓小朋友拿來使用。

陳雨禾說，把故事轉化成故事燈，運用了藝美課設計思考的技巧。老師請孩子找出故事中最重要的元素，並以一樣具象的物品來代表。例如灰姑娘故事中的「玻璃鞋」。接著找出故事中最重要的動態時刻，例如「時鐘敲響12下」，或是「搭上南瓜馬車」。

最後，則是故事發生的「場景」。小朋友們以不透光的紙板塑造黑影，以黑色簽字筆畫呈現線條稿，透過「著色」產生色光，任選三樣物品來搭配三個故事元素，利用光源的遠近，就可創造出大小不同的影子與疊影，並呈現出不同的趣味。