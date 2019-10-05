親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核心素養身體學
實驗教育行不行
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

台64線貨櫃車翻覆 鏟下整排隔音牆駕駛無生命跡象

五年前的一張插畫 預言了今日香港抗爭者進化

明年APCS系組倍增 學校憂不利偏鄉生

2019-10-05 13:52聯合晚報 記者張錦弘／台北報導

AI時代來臨，為了解考生程式設計能力，明年有38大學系組採計APCS檢測成績，共...
AI時代來臨，為了解考生程式設計能力，明年有38大學系組採計APCS檢測成績，共招生91人。 圖／聯合報系資料照片
分享

大學資訊相關科系適性選才，申請入學近年來試辦分組，採計「大學程式設計先修檢測」（APCS）當檢定篩選門檻。去年只22校系組、招46人，明年將倍增為38系組、招91人，台大、中山除外，頂尖大學幾乎都加入招生，補教業也因此大發利市，紛開班補程式。

不過，教學、補習資源相對不足的偏鄉高中憂心，採計APCS校系、名額不斷增加，對偏鄉弱勢生恐更加不利；承辦APCS的台師大資工系則強調，APCS只當成檢定門檻，且多數校系不要求考很高分，只要在學校認真上課、利用免費網路題庫加強練習，不用補習也能通過檢定。

大學甄選入學委員會統計，明年包括清、交、成、政、中央、中興、台師大等頂尖大學在內的38個資工、資管、資科、電機、資訊教育等相關系組，各釋出1到3名、共91個招生名額，將APCS設定為申請入學第一階段檢定、篩選項目，沒通過篩選，學測考再高分也會被刷掉。

台師大副校長、資工系教授李忠謀指出，APCS分兩部分，一是觀念題，考較簡單的選擇題，檢測學生是否看懂程式、知其用途；二是實作題，要寫程式。兩者都各占1到5級分，以台師大資工系為例，要求觀念題4級分、實作題3級分，但多數校系只設定總計4到6級分，在校正常學習即可達標，不用補習。

李忠謀說，邁向人工智慧時代，程式設計能力更加重要，尤其學測、指考都不考，資訊科系因此希望透過申請入學採計APCS，招到有興趣、初步表現也不錯的學生，他們入學後平均表現都很傑出，台師大資工系1年招收3人，大一成績都擠進班上前10名。

不過，花蓮玉里高中校長江耀淇指出，目前高三生適用舊課綱，教育部只要求必修兩學分「資訊科技概論」，主要上基礎課程，並不教設計程式，該校高三生也因此多數不會寫程式、也沒人參加過APCS，更沒錢、也沒地方補習。盼未來APCS招生名額不要再擴增，留給有潛力、也有興趣的偏鄉學生更多機會。

台大電資學院院長張耀文則表示，台大至今不參加APCS招生，主因在於資工系要招的是數學、邏輯推理能力好的學生，會程式設計很好，但它只是工具，大一再學即可，台大電機系很多教授當年也都是進大學後才學。台大資工系申請入學二階段因此讓學生自由選考數學或程式設計，不將程式設計列必要考科或門檻。

台大台師大AI程式教育大學個人申請
【橘世代全新上線】我的人生沒有退休這兩個字！沈春華分享理想熟齡生活

相關新聞

大學申請學習歷程 562系看科技領域

2019-10-05 13:56

10月19日高中英聽 11萬人報考

2019-10-05 13:47

台大牙醫條款？ 招聯會：明年起繁星增額不扣指考名額

2019-10-03 16:49

訂申請入學名額上限又大開例外 學者批教部沒膽量

2019-10-03 14:33

大學招生 各系個人申請名額 教部首設上限

2019-10-02 23:55

高中選修細分學群又牽連考招 立委：限制生涯探索

2019-10-02 22:46

交大電機指考名額剩4% 教部擬限制科系申請入學占比

2019-10-02 22:06

109學測報名將開跑 教長：各校系採計科目10月底前公告

2019-10-02 17:16

大考新增混合題型 高一新生適用

2019-10-02 00:21

大學考試大改革 素養測驗是關鍵

2019-10-01 18:03

考生注意！參加學測指考手機未「完全關機」恐該科零分

2019-10-01 17:44

111學年起大考出混合題型 考券改卷卡合一

2019-10-01 14:28

大考中心公布新式答題卷 111學年度還不會延長考試時間

2019-10-01 11:12

「佛系」教學 法鼓文理學院10月推甄獎助多

2019-09-30 12:16

採計英聽 十幾校系仍設A級門檻

2019-09-30 01:00

台大申請入學明年不採計英聽 非不重視、而是因為....　

2019-09-29 23:17

大學招生多元選才 不是逐科比序

2019-09-24 23:55

全國試務會林口揭牌 會考改由台師大心測中心統籌

2019-09-24 23:52

教育部：大學招生參採內容是選才方向 非逐科比序

2019-09-24 17:08

教團憂多元選修「不多元」 呈現城鄉差距

2019-09-24 10:51

少子化海嘯 215大學系所將停招

2019-09-23 23:50

私立高中職學費14年首次調漲 私大校長怨不公平

2019-09-23 09:55

藉資料視覺化突顯特色 筆記達人擠進醫科窄門

2019-09-23 08:48

公民時事題／嘉市迷你掃街車 菸蒂一網打盡

2019-09-22 08:47

父母搶「代填志願」考生超無奈 網友：出社會還是被控制

2019-09-11 14:31

重考12年拚牙醫！她曬「十分之一」參考書自嘲：可開圖書館

2019-09-10 15:30

108課綱納程式設計 補習班程式設計課洽詢量增3成

2019-09-09 15:46

明年申請大學 採計APCS系組倍增

2019-09-09 00:04

申請入學採程式檢測明年多數頂大試辦 台大不跟進

2019-09-08 22:11

明年升學考日期公布 手機未關機加重罰則

2019-09-07 12:58

升學考／111年大學大考題型曝光 死背課本難拿高分

2019-09-07 12:55

學堂焦點／看懂111年技專校院考招變革

2019-09-07 12:46

成大首開風氣 新生參觀實驗、研究室

2019-09-04 23:30

遠東科大招生納教師評鑑遭糾正 兩、三所科大也疑涉入

2019-09-03 23:54

今年指考成大資工分數首度超過台大土木 專家這麼分析

2019-09-03 19:23

學測申請八成醫學系不採社會科 北醫大明年擬跟進

2019-09-03 13:48

大學特殊選才 成大首創上機考

2019-09-02 00:09

頂大特殊選才搶破頭 交大百川學程最夯

2019-09-01 13:28

特殊選才10月起跑 成大資工系考現場寫程式

2019-09-01 13:28
看更多

熱門文章

教甄零開缺！她改考高普考 漫威英雄「助攻」上雙榜

2019-10-04 22:06

台灣想成雙語國家 國中小生一年英語經費一餐就可吃掉

2019-10-04 19:29

公費留考人社考生占七成 學者：教職早已供過於求

2019-10-05 10:16

從農地變豪宅 研究台中七期土地公廟地理奧林匹亞摘金

2019-10-04 22:15

台師大與耶魯共設大腦實驗室 有望成閱讀素養研究基地

2019-10-04 20:12

國考申論題 擬線上應試

2019-10-04 23:46

地奧競賽 中一中獲雙料冠軍

2019-10-04 23:49

影／千年老樟健康檢查 學童現「愛心」

2019-10-04 19:19

公費留考明登場 新南向保障10名僅20人報名

2019-10-05 10:21

代理教師拚高普考 漫威助攻雙榜

2019-10-04 23:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top