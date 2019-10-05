明年APCS系組倍增 學校憂不利偏鄉生

2019-10-05 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張錦弘 ／台北報導



AI時代來臨，為了解考生程式設計能力，明年有38大學系組採計APCS檢測成績，共招生91人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大學資訊相關科系適性選才，申請入學近年來試辦分組，採計「大學程式設計先修檢測」（APCS）當檢定篩選門檻。去年只22校系組、招46人，明年將倍增為38系組、招91人，台大、中山除外，頂尖大學幾乎都加入招生，補教業也因此大發利市，紛開班補程式。

不過，教學、補習資源相對不足的偏鄉高中憂心，採計APCS校系、名額不斷增加，對偏鄉弱勢生恐更加不利；承辦APCS的台師大資工系則強調，APCS只當成檢定門檻，且多數校系不要求考很高分，只要在學校認真上課、利用免費網路題庫加強練習，不用補習也能通過檢定。

大學甄選入學委員會統計，明年包括清、交、成、政、中央、中興、台師大等頂尖大學在內的38個資工、資管、資科、電機、資訊教育等相關系組，各釋出1到3名、共91個招生名額，將APCS設定為申請入學第一階段檢定、篩選項目，沒通過篩選，學測考再高分也會被刷掉。

台師大副校長、資工系教授李忠謀指出，APCS分兩部分，一是觀念題，考較簡單的選擇題，檢測學生是否看懂程式、知其用途；二是實作題，要寫程式。兩者都各占1到5級分，以台師大資工系為例，要求觀念題4級分、實作題3級分，但多數校系只設定總計4到6級分，在校正常學習即可達標，不用補習。

李忠謀說，邁向人工智慧時代，程式設計能力更加重要，尤其學測、指考都不考，資訊科系因此希望透過申請入學採計APCS，招到有興趣、初步表現也不錯的學生，他們入學後平均表現都很傑出，台師大資工系1年招收3人，大一成績都擠進班上前10名。

不過，花蓮玉里高中校長江耀淇指出，目前高三生適用舊課綱，教育部只要求必修兩學分「資訊科技概論」，主要上基礎課程，並不教設計程式，該校高三生也因此多數不會寫程式、也沒人參加過APCS，更沒錢、也沒地方補習。盼未來APCS招生名額不要再擴增，留給有潛力、也有興趣的偏鄉學生更多機會。

台大電資學院院長張耀文則表示，台大至今不參加APCS招生，主因在於資工系要招的是數學、邏輯推理能力好的學生，會程式設計很好，但它只是工具，大一再學即可，台大電機系很多教授當年也都是進大學後才學。台大資工系申請入學二階段因此讓學生自由選考數學或程式設計，不將程式設計列必要考科或門檻。