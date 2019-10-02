國軍志願士兵招募中

2019-10-02 12:01 文／ 國防部人次室人培處 提供



剛踏入社會的新鮮人，會如何選擇自己的第一份工作呢？相信不少人都是這樣想：我要找一個待遇好、福利好、會培育人才、有升遷管道的公司上班。現實呢～許多人發現事與願違，往往掉進錢少、事多、無止盡加班的火坑裡，就連進修提升專業技能的時間都沒有，過著外表「上班族」，實際上卻像是「工作機器」般的生活。

今天，我們想介紹你另一個選擇！一個與眾不同的選擇。近年來，國軍轉型為募兵制後積極招募志願士兵，讓年滿18歲高中職畢業的學生可以加入「國營事業」。志願士兵，可說是「進可攻退可守」，服務期滿後，如果不適應可以選擇退伍，重新回到社會謀生；倘若習慣軍隊團體生活又表現良好，有機會可轉服軍官士官喔！

圖／國防部人次室人培處 提供 分享 facebook

加入國軍和「上班族」的差別在於：有明確的目標，也能看見自我價值。在國軍工作，除了有一份滿意的薪水（高中畢業志願士兵34,340元），還有一般企業無法提供的福利和專業進修管道。在擁有穩定、完整制度的環境下，你/妳才能好好規劃、實踐想要的未來，只要肯努力，升遷加薪、提升專業技能跟競爭力都不是夢想！

你想要與眾不同嗎？就從加入國軍開始！你的人生由你定義，歡迎民眾至各地的招募中心諮詢，或洽國軍人才招募中心諮詢專線0800-000-050將由專人為您服務。

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