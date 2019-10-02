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國軍招募—我是專業軍人！

2019-10-02 11:57文／ 國防部人次室人培處 提供

各位即將從學校畢業踏入社會的新鮮人，你們對於自己的未來有多少期望？許多年輕人進職場後一年換一個工作，專業性和能力都沒有累積，過著迷茫、沒有方向的生活，你會不會擔心自己也隨波逐流呢？

沒有專業你將會是輕易被人取代的螺絲釘；沒有專業你有可能十年後仍領著差不多的薪水。如果不是走醫生、律師、工程師這些專業明確的路，你還有其他累積專業能力的機會嗎？

在國軍大家庭裡，除了長官學長姊的循序漸進的教導，還有完善的進修配套方案來取得民間多項證照，例如：例如潛水教練證、飛機修護丙級、港務局船艇執照…等，讓軍人工作能和產業接軌，退伍後也不擔心和民間工作脫節。

近年國軍實施募兵制後，積極招募志願士兵，提供年滿18歲高中職畢業的學生加入「國營事業」培養專業性的管道。志願士兵，可說是一個攻守兼備的選擇，服務期滿後若是習慣有紀律的軍隊生活又表現良好，更有機會可以進一步成為軍官及士官喔！如果不適應軍旅生活，可重新回到社會求取他職。

志願士兵起薪34,340元，如果你也想加入國軍，累積不一樣的專業技能，歡迎至各地的招募中心諮詢，或洽國軍人才招募中心諮詢專線0800-000-050將由專人為您服務。

以上為國防部人次室人培處廣告

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