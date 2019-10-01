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大學考試大改革 素養測驗是關鍵

2019-10-01 18:03台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

大學入學考試中心1日舉行說明會，圖為張茂桂主任。（photo by 台灣醒報/施...
大學入學考試中心1日舉行說明會，圖為張茂桂主任。（photo by 台灣醒報/施凱文）
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升大學將換新方法！大學入學考試中心於1日舉行說明會，因應108新課綱實施素養導向教育及111學年度大學多元入學方案。日後考試內容將減少總試題量，如社會科72題降至60題、增非選擇題，激發學生思考作答及測驗日常思辨能力，還增加英聽測驗及變更作答卷等。

課綱考試都改

因應剛上路的108新課綱及111學年度起大學多元入學方案，包括變更考試內容、新增英語聽力及分科測驗，大學考試中心於1日舉辦考試說明會，中心主任張茂桂表示：「因應新情勢更改的考試內容，中心做了廣泛的諮議，動員了13個團隊及超過千人的專家共同研議。」以專業角度及謹慎方式研擬，未來將以情境作答為佈題基礎，同時納入跨領域素材，讓題目不再限縮於單一領域。

將新增的分科測驗有7科，包括數甲、歷史、地理、公民社會、物理、化學及生物，111學年度新試題將會採取部分混合題型，像是將地理、歷史及公民社會作結合，同一項考題將會問及地理位置到地方歷史。考試答題則將卷卡合一，別於傳統的2張作答卡，改為1大張的作答卷上含非選擇題作答區，要刺激學生思考作答。

分年段試辦

正式上路之前，大學入學考試中心將於109年及110年於全台高中試辦，希望每位學生都有練習作答的機會。中心研究員表示：「學生在新課綱課堂上接受人格素養導向的教學，考試變革則著重於學生能夠思考再作答。」

大考中心指出，近年將命題方式著重於考察學生整合運作，已逐漸納入各年度學測及指考。111學年度起，將同時納入選擇題與非選擇題於題組內，題目減少且較能測出學生日常生活中的思辨及表達能力。張茂桂主任說：「非選擇題在整個大考中心的歷史上已出現過，中心很有經驗，學生不必擔心評分方式。」

中心強調，學測的滿分依然為75級分，分科測驗共7科45級分。將來1大張試卷依然用黑色2B鉛筆作答，而非選擇題部分以黑筆作答，閱卷機器才能辨識。

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