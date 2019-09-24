全國試務會林口揭牌 會考改由台師大心測中心統籌

2019-09-24 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



教育部決定明年起國中會考改由原負責試題研發的台師大心測中心籌辦事務，會考全國試務會昨在台師大林口校區揭牌（見圖）。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 國中會考從二○一四年開辦以來，試務都由六都擇一高中統籌辦理，為讓經驗傳承、減少缺失，教育部決定明年起改由原負責試題研發的台師大心測中心籌辦事務，會考全國試務會昨在台師大林口校區揭牌。

教育部次長范巽綠指出，會考辦理六年來，由六都找學校輪流主辦，攸關每年廿幾萬考生試務，龐雜且艱鉅，教育部因此決定由台師大心測中心主辦，但仍要與全台十九分區合作，務必做到「零缺失、零爭議」。

心測中心主任陳柏熹同時也是會考全國試務會主委，他表示，以往心測中心只負責研發試卷，其餘送印、派發、收卷流程、簡章及闈場的行政工作都由高中端負責，由選定的高中校長當主委，壓力不小。

陳柏熹說，從聯招、基測到近年的會考，以往思維是高中招生性質，因此習慣由高中來辦理，但中央也有學力監控的責任，為此中心增添十五名人力。

他表示，長年來闈場設在台中豐原國家教育院區，上百名教師要入闈，但場地老舊且臨時搭建，品質有待改進；未來將在台師大林口校區興建現代化試務大樓，包括新的闈場，規畫投入七億元。

新北市一名曾擔任全國試務會幹部的校長表示，如何帶試卷到大陸考場等「眉角」，需要完整經驗傳承；加上新課綱上路，各校都已忙不過來，由六年來都參與其中的心測中心統籌較佳。