全國試務會林口揭牌 會考改由台師大心測中心統籌
國中會考從二○一四年開辦以來，試務都由六都擇一高中統籌辦理，為讓經驗傳承、減少缺失，教育部決定明年起改由原負責試題研發的台師大心測中心籌辦事務，會考全國試務會昨在台師大林口校區揭牌。
教育部次長范巽綠指出，會考辦理六年來，由六都找學校輪流主辦，攸關每年廿幾萬考生試務，龐雜且艱鉅，教育部因此決定由台師大心測中心主辦，但仍要與全台十九分區合作，務必做到「零缺失、零爭議」。
心測中心主任陳柏熹同時也是會考全國試務會主委，他表示，以往心測中心只負責研發試卷，其餘送印、派發、收卷流程、簡章及闈場的行政工作都由高中端負責，由選定的高中校長當主委，壓力不小。
陳柏熹說，從聯招、基測到近年的會考，以往思維是高中招生性質，因此習慣由高中來辦理，但中央也有學力監控的責任，為此中心增添十五名人力。
他表示，長年來闈場設在台中豐原國家教育院區，上百名教師要入闈，但場地老舊且臨時搭建，品質有待改進；未來將在台師大林口校區興建現代化試務大樓，包括新的闈場，規畫投入七億元。
新北市一名曾擔任全國試務會幹部的校長表示，如何帶試卷到大陸考場等「眉角」，需要完整經驗傳承；加上新課綱上路，各校都已忙不過來，由六年來都參與其中的心測中心統籌較佳。
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