父母搶「代填志願」考生超無奈 網友：出社會還是被控制

2019-09-11 14:31 聯合新聞網 綜合報導



一名網友發文，好奇有多少人大學志願是父母填的，常聽到有父母搶走志願卡自行填寫再寄出，但又迫於經濟能力只好聽從父母，原po好奇，如果父母硬要自己填是否也無法阻止。報系資料照，示意圖非當事者 分享 facebook 高中職學生考完學測、指考後，接下來就是大學的選填志願，學校科系及成績加權都對未來走向非常重要。一名網友發文，好奇有多少人大學志願是父母填的，常聽到有父母搶走志願卡自行填寫再寄出，但又迫於經濟能力只好聽從父母，原po好奇，如果父母硬要自己填是否也無法阻止。

一名網友在「批踢踢實業坊」女版發文，以前沒有線上填志願系統時，常有父母搶走孩子的志願卡填寫再寄出，即使現在有線上填寫系統，仍然會有些孩子的帳號密碼被搶走，眼睜睜地看著父母填他們喜歡的學校卻無能為力，但由於沒滿二十歲不能自行辦就學貸款，再加上打工要賺滿學費及生活費要花的時間更是不知道要花多少時間，因此也無可奈何，他好奇，「如果父母真的狠下心自己填寫志願好像也沒辦法阻止？」

網友紛紛表示非常多家長會不顧孩子意願，自行填選志願，「那很多啊，就是搶帳密聽起來有點誇張」、「老師洗腦家長，學生又弱勢，就變成家長填志願了」、也有網友是被父母逼著填「旁邊動嘴叫我填，說誰上班是在上有興趣的之類的話」、這樣可能會造成被父母控制一輩子，「通常志願父母填的出社會八成還是被父母控制著」。

有網友分享自身經歷，弟弟原本想念心理諮商被媽媽勸退，因不知道要念什麼弟弟只好讓媽媽填，沒想到媽媽竟拿著原po的志願表幫弟弟填；有父母只同意孩子念某一科系，若要念其他科系學費就得自行負擔，沒想到長大後閒聊時，家長卻表示「從沒逼迫選科系，家中很自由」。

不過有網友認為興趣可以等有經濟能力之後再追求也行，「爸媽填的（志願），他們有告知我要填什麼，興趣之後還是可以追求啦，有經濟能力之後他們也擋不了我」、也有網友認為聽父母的話沒錯「爸媽叫我填A我自己想填B，現在慶幸當初填的是A」。