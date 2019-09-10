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重考12年拚牙醫！她曬十分之一參考書自嘲：可開圖書館

從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

重考12年拚牙醫！她曬「十分之一」參考書自嘲：可開圖書館

2019-09-10 15:30聯合新聞網 綜合報導

為了考上心中理想的學校及科系，你願意花幾年的時間？最近有一位女考生，透露自己為了拚上醫、牙相關科系，已經重考了12年，且已經決定明年將是她最後一年考學測。事隔一周她再度po文，並曬出「十分之一」的書海，數量之多嚇壞網友，兩篇文掀起支持及反對兩派人馬激辯。

女考生透露自己已經重考12年。 圖擷自Dcard
女考生透露自己已經重考12年。 圖擷自Dcard
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一名女考生於網路論壇Dcard發文，表示自己重考了12年 ，只為考上醫牙相關科系。她在文中強調，請大家不要懷疑，「沒看錯！真的是12年！」。無論明年是否能夠成功圓夢，女考生說這將是她「最後一次考學測」。即便心意已決，她仍好奇外界的看法，在文末詢問「大家覺得這樣值得嗎？」

儘管有人回覆「考上就值得」，但也有網友潑冷水「生命青春都被妳考掉了」，認為重考這麼多次還沒上，證明根本沒有那個實力讀醫牙。原po對於網友的種種提問，坦言「真的很對不起家人也對不起自己」，並且以過來人的身份強烈建議重考生設立停損點，同時感嘆自己浪費了大好人生，「朋友和高中同學都結婚生子了，我還在考學測」。

女考生曬出這些年的藏書。 圖擷自Dcard
女考生曬出這些年的藏書。 圖擷自Dcard
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時隔一周，她又發了一篇文曬出這些年使用過的參考書，堆成一座座小山丘。但令人震驚的是，她強調這只是其中的「十分之一」，還有十分之九是沒有被拍到的。數量之多讓她自嘲「可以開圖書館了」，但仍不忘詢問網友有沒有推廌書單，深怕自己漏讀任何一本書。

誇張的書海一曝光，有網友忍不住想罵醒該名女考生，「要30歲了，沒有大學文憑、沒有社會歷練，還在靠家裡、靠父母。拜託醒醒，設個停損點」。期盼原po發文不要只是為了尋求溫暖討拍，由衷希望她能夠開始「補完已錯失的人生」。

學測牙醫醫學系Dcard
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