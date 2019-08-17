各系申請入學名額 教部將審查、限制

教育部未來會審查、限制各系申請入學名額，希望比率趨近全校平均值，避免多元入學偏頗。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年指考分發名額剩3成 有科系僅4%

今年大學指考分發核定名額不到三成，申請入學成招生主流，交大電機系留給指考的名額，甚至只剩百分之四，恐不利偏鄉弱勢生。教育部長潘文忠昨主持一場新課綱說明會時表示，教育部未來會審查、限制各系申請入學名額，希望比率趨近全校平均值，避免多元入學偏頗。

多元入學上路之初，指考分發名額還有七成，但近年來各校不斷提高甄選入學名額，今年大學繁星、申請占總招生名額約七成，指考分發只剩三成，其中交大電機、清大電機等部分校系，留給指考名額更不到一成，讓甄選失利的學生，拚指考壓力倍增。部分家長團體因此不斷呼籲，指考名額不能再減，應和申請入學維持平衡。

潘文忠昨應立委蘇巧慧、吳琪銘之邀，到新北市三峽桃子腳國中小和家長面對面，解答新課綱的疑問。有家長憂心，今年指考分發名額不到三成，新課綱上路後可否「保三」？

教長：避免多元入學偏頗 將審查

潘文忠表示，教育部將要求審查申請入學名額，甚至限制。他指出，今年有些系申請入學和指考分發名額比差異很大，甚至到九比一，未來希望個別系組盡量趨近於該校平均值，多元入學不要偏頗；教育部已向各大學表明，未來應趨近平衡。他並解釋，今年含甄選回流名額，實際指考分發名額仍有三成三。

針對教育部要限制各系申請招生名額，交大教務長盧鴻興表示，每個學系該透過什麼樣的入學管道，讓適合的學生進來，才是關鍵問題。他也說，交大針對弱勢學生擬訂「旋坤揚帆計畫」，讓弱勢學生有特別的管道升學，有一定合理的比率。會先保障弱勢學生的名額後，其他名額再配合教育部政策調整。

大學招聯會執秘、清大教務長戴念華則表示，各系申請入學與指考分發名額的比率，一向由各系向教育部申請，再由教育部審查。何種學生的入學表現較好，名額配比如何較好，各系應有自己的數據可供判斷審查。