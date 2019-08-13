北醫擠下成大 別只是跌破眼鏡！看懂指考榜單藏3大玄機

2019-08-13 16:13 聯合新聞網 文章提供／遠見



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這一連串的驚嘆號，想必是今年（108學年）指考分發，公布各校系錄取成績後，最被熱議的焦點。

8月7日，108學年度指考正式放榜，綜觀各類組的十大熱門科系，自然組以資訊、電機最受歡迎，而社會組最夯的則是企管、財金。然而，在這看似行禮如儀的榜單中，卻暗藏著許多令人意外黑馬，讓傳統的校系排名，洗牌過後，有了截然不同的風景。

只是，在看「熱鬧」之餘，站在教育第一線的大學校長們，卻窺見了學生、家長們所忽略的「門道」！

關鍵趨勢1.「選校不選系」，能跨域比進哪系更受重視

其中一位某頂大校長就明示：「在高教『跨領域』和『不分系』雙趨勢下，學生選擇未來一定是走向『選校不選系』！」

「許多教授、校長，都叫自己的小孩『選校不選系』，挑一所資源多、系所多的名校。」這位校長私下坦言，雖然身為國立大學校長口出此言，非常「政治不正確」，但這卻是許多高教從業人員早已預見的現實。

他進而分析，「跨領域」和「不分系」是全球高教發展最重要的趨勢，未來台灣高教更將走向「系進院出」「系進學程出」，這種情況下，除了超級熱門的醫學、資工等科系外，「學生入學選什麼系進來不是關鍵，關鍵是出去時你是哪學校畢業、修過哪些學程？」

正因為如此，當一所大學的學院、系所、課程愈多元，代表學生跨域修課的選項愈多，即使入學後想轉系，都遠比其他學校來得有彈性。這無異讓聲望高的傳統名校或系所多的綜合大學，如虎添翼，特別容易成為新生的首選。

這並非空穴來風，拿清華大學藝術學院學士班來說，去年首度招生，今年第一次參加指考分發，就衝上藝術設計類學系的最高分（不含術科，以原始分數計），而該校的藝設系設計組則是拿下同學群第二名，藝設系創作組則居第四名。

而清大近年透過特殊選才，招收了許多舞蹈、影藝、音樂、棋藝……等「不分系學士學分學程」的學生，而這些「非典型」清大生，寧可選擇印象中很理性的清大，而不是藝術素養高的傳統藝術大學，他們打的如意算盤就是希望未來能跨足其他學院，把演藝結合直播、音樂、大數據……

關鍵趨勢2.「學院M型化」，你讀的系所以後還存在嗎？

而今年放榜後，另一吸睛焦點的則是「大資工時代興起」。

細看第二類組前15大校系，就有八個是資工相關科系，以往理工學群執牛耳的電機系，硬生生被擠了下來。

資工系的崛起，不外因為AI、大數據、區塊鏈……成為產業顯學，更被視為未來最有前途的行業，因而勢不可擋。只是，事有一體兩面，資工的氣場，不僅壓下電機系，更意謂著，許多原本就不在第一群組的學系，在排擠效應下，恐怕「弱者恆弱」，隨著十月份教育部就將公布今年的新生註冊率，這讓許多冷門科系簡直夜不能寐。

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某國立大學校長就指出，由於學費是學校最重要的收入來源，偏偏近20年來，學費凍漲加上少子化、物價、人力成本上揚，迫於現實，讓校方對於各系所的學收績效，不但視為KPI，更成為資源配置的準繩，在「誰學生多、誰資源就多」的潛規則下，人氣，幾乎定了系所的生死。

事實上，過去幾年來，許多私立大學已默默執行，而政大更將之檯面化，引起各界嘩然！

上個月，該校傳出將研議推動「員額分配草案」，也就是打算明文規定，未來要把各系所每年「貢獻」及「資源使用」給數值化，換句話說，也就是把企業考核各部門的營利和成本的「利潤中心制」拿來檢視各系所績效，並作為各系爭取資源的基準。

一位私立大學校長就感嘆，學校為求生存，把資源聚攏在明星學系，早已想當然而，怕的是，這長此以往，恐怕會讓低票房的科系自然淘汰，「辦學當然是不希望這種事情發生！」

關鍵趨勢3.「都會區集中」，哪裡畢業就在哪裡就業

不過，今年指考榜單最跌破眼鏡的北醫醫學系首度超越成大醫，成為醫科探花（第三名）。

長年以來，醫學系分數前三名始終都是台大、陽明和成大，但今年北醫醫學系錄取總分434.95分較成大醫學系的434分，略勝一籌，不但為歷年首見，更以私校黑馬之姿，氣走成大，顛覆了先國立後私立的邏輯。

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雖然有專家替成大緩頰，表示這是因為成大招生數較多（成大36名、北醫22名）所致。不過，北醫近年在科研、國際排名、招生服務、跨域學院、對外宣傳……都驅足了馬力，確實也讓該校一鳴驚人。

不過對此，亦有某私立醫大校長提出了大學「南北失衡」的隱憂：「北醫超越成大，雖說可能只是個案，但也可突顯了學生向都會區、北部集中的現象。」

「在大環境不佳的情況下，『求職難易度』，就成了學生選擇校系的關鍵！」這位校長分析，台大、陽明，之所以能長年穩居醫學院前兩名，不外是位於醫療資源最豐富的台北市，他們各自有台大醫院體系和台北榮總體系支撐，分院多、病床多、招募的醫師也多，這使得台大、陽明的學生，不管是實習還是畢業後的求職機會，硬是比別人多」。

這絕非憑空臆測，根據衛福部統計，台灣目前共有19間醫學中心及3間準醫學中心，其中北區（雙北桃園）就佔了11間，而南部只有6間；若以病床數來看，醫學中心與準醫學中心合計35059床，北區醫院合計就達18252床，占比超過52%。「數據一攤出來，誰都看得出來以後求職在哪區比較容易。學生當然會覺得何不選擇當地學校，之後不管實習、就職、生活、同學、人脈都方便，不用畢業後再到外地重起爐灶。」

「更重要的，如果連『保證就業』的醫科生都做出這種選擇，那其他領域的學生更會這樣想！」這位校長表示，台灣產業不斷往三大都會區集中，也讓學生選擇上愈來愈偏好都會區學校，地域因素甚至超越學校本身表現，學校做得好，位置不好，一樣學生不來，「除非有辦法把學生直接連結到就業市場，否則只要是非都會區市中心的學校，都將在接下來5－7年面臨新生大流失危機」，這位校長提出警示。