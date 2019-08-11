申請入學比軍備 教育界：增指考名額

2019-08-11 20:29 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



在「大學申請入學審查品質座談會」上，北一女前校長楊世瑞並未到場，由國教盟理事長王立昇代為宣讀理念。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「採用學習歷程檔案恐釀軍備競賽、助教育資本主義！」各大學正研擬申請入學參採學習歷程內容之際，國教行動聯盟於11日舉辦「申請入學審查品質座談會」，彙整各界意見供教育部參考。北一女前校長楊世瑞指出，應符合招生慣性，維持申請入學、指考兩大管道的均衡招生比例。

大學爭先搶學生

北一女前校長楊世瑞表示，108年課綱推動學生自主、活化教學等，是台灣中等教育的新契機，但台灣高教自廣設大學以來招生名額居高不下，加上少子化、招生競爭雙重影響，各大學為了先錄取學生，不斷擴大申請入學招生名額，違反「先少後多」的招生慣性原則，讓考招制度問題如滾雪球般逐年擴大。

「教育部推動的學習歷程檔案是雙面刃！」楊世瑞認為，其美意雖是強調學習歷程，但每學期得上傳檔案、高中多元選修要對應大學校系學群等，仍會造成高中開課壓力及學生選課落空的焦慮。此外，只可填6個志願的申請入學若佔高比例招生名額，勢必壓縮學生轉換跑道、準備指考的時間，反而可能製造出更多技術性操作與作假的空間。

「當務之急是穩定家長與學生的憂慮，符合招生慣性。」楊世瑞指出，應在扣除特招、繁星推薦名額後，維持申請入學、指考兩大管道的均衡招生比例，同時也應儘速規劃大學退場機制，回歸人才培育、教學品質的高教專業。

家長批：軍備競賽

「如果沒有富爸爸怎麼辦？」國教盟監事尹蓉先則列舉大學端申請入學所採用的社團參與證明、學生幹部證明、各科研習體驗營、競賽等審查項目，並指出，這些項目並不符合評量工具應具備的公平性、客觀性，無異於是讓有富爸爸的考生擁有更多機會。

企業主家長代表陳國祚表達訴求：「真正能照顧弱勢的指考名額應達到5成以上，以淡化軍備競賽；各類科系名額應平均，修改目前熱門科系個位數指考名額現象；營隊、科展、發明展等「用錢堆積出來的項目」不應列入學習歷程計分項目。」

【更多精采內容，詳見 】