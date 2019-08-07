會玩又會讀 指考武陵高中127人上台大

指考武陵高中5名錄取台大的學生游柏仁（左起）、謝文傑、趙品鈞、王光勛及廖子賢。校長林煥周（左三）給予鼓勵並與學生合影。 記者陳夢茹／攝影 分享 facebook

108學年大學指考分發昨放榜，桃園市明星學校武陵高中學生表現亮眼，共127人錄取台大；私立高中表現不凡，大華中學指考錄取國立大學超過5成，復旦高中更有約6成考生錄取國立、海外及醫藥學系大學。

武陵高中今年錄取台清交成政的學生356人，昨邀請多名錄取台大學生返校分享，其中不乏又會玩又會讀書的學生，顛覆一般人對頂尖學生只會讀書的看法。

游柏仁學測74級分 為台大物理拚指考

武陵高中錄取台大物理系游柏仁是武陵男子籃球隊長，學測考74級分，為台大物理系挑戰指考。游柏仁說，許多家長認為學生要百分百投入讀書，反對加入球隊，他持相反意見，成績不好不能怪罪打球，讀書只要打穩基礎，複習不是難事。

趙品鈞二類組轉填一類組 上台大財金

高中擔任康輔社活動職務趙品鈞，從二類組轉換跑道選填一類組台大財金系；錄取台大資工系的謝文傑，從小對資工有興趣，曾在高二升高三暑假，自費600元架設短網址轉換網站，雖然短網址並不罕見，謝文傑說，「我就是要證明自己能做到大學生能做到的事」

苗栗縣私立建臺高中有7人考取台、政、清、成大等校，分別是劉亦翔、李昊台大財務金融學系，徐郁琦與黃韋博分別錄取政大法律學系、地政學系土地管理組，胡昭泓、陳俊佑清大資訊工程學系、醫學科學系，楊皓荃成大系統及船舶機電工程學系。

私立建臺高中學生徐郁琦(右起)、劉亦翔、李昊、黃韋博參加大學指考表現優異。圖／校方提供 分享 facebook

建臺高中說，考取台大劉亦翔原本以理工科為主，想朝工程發展，學測失常，4科只考48級分，隨即定心思考未來，以自己長項英、數準備指考，指考數學考出滿分，更以國英數三科271.5分錄取台大財務金融學系，他說，大學4年更認真念書，要出國念MBA；李昊說，高中性向興趣測驗時，清楚方向，3年來以財金系為目標，未來朝理財領域發展，盼成為專業財金人員。

新竹市明星高中表現亮眼，今年實驗中學上國立大學及醫學系的學生高達9成，有20人錄取醫學系。新竹高中與新竹女中超過7成錄取國立大學。新竹市建功高中今年有5成以上錄取國立大學，其中2名參加指考學生，國高中都在建功度過的黃怡婕如願拚上台大，吳君潔錄取交大。