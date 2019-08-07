親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

會玩又會讀 指考武陵高中127人上台大

2019-08-07 22:33聯合報 記者陳夢茹鄭國樑胡蓬生張雅婷／連線報導

指考武陵高中5名錄取台大的學生游柏仁（左起）、謝文傑、趙品鈞、王光勛及廖子賢。校...
指考武陵高中5名錄取台大的學生游柏仁（左起）、謝文傑、趙品鈞、王光勛及廖子賢。校長林煥周（左三）給予鼓勵並與學生合影。 記者陳夢茹／攝影
分享

108學年大學指考分發昨放榜，桃園市明星學校武陵高中學生表現亮眼，共127人錄取台大；私立高中表現不凡，大華中學指考錄取國立大學超過5成，復旦高中更有約6成考生錄取國立、海外及醫藥學系大學。

武陵高中今年錄取台清交成政的學生356人，昨邀請多名錄取台大學生返校分享，其中不乏又會玩又會讀書的學生，顛覆一般人對頂尖學生只會讀書的看法。

游柏仁學測74級分 為台大物理拚指考

武陵高中錄取台大物理系游柏仁是武陵男子籃球隊長，學測考74級分，為台大物理系挑戰指考。游柏仁說，許多家長認為學生要百分百投入讀書，反對加入球隊，他持相反意見，成績不好不能怪罪打球，讀書只要打穩基礎，複習不是難事。

趙品鈞二類組轉填一類組 上台大財金

高中擔任康輔社活動職務趙品鈞，從二類組轉換跑道選填一類組台大財金系；錄取台大資工系的謝文傑，從小對資工有興趣，曾在高二升高三暑假，自費600元架設短網址轉換網站，雖然短網址並不罕見，謝文傑說，「我就是要證明自己能做到大學生能做到的事」

苗栗縣私立建臺高中有7人考取台、政、清、成大等校，分別是劉亦翔、李昊台大財務金融學系，徐郁琦與黃韋博分別錄取政大法律學系、地政學系土地管理組，胡昭泓、陳俊佑清大資訊工程學系、醫學科學系，楊皓荃成大系統及船舶機電工程學系。

私立建臺高中學生徐郁琦(右起)、劉亦翔、李昊、黃韋博參加大學指考表現優異。圖／校...
私立建臺高中學生徐郁琦(右起)、劉亦翔、李昊、黃韋博參加大學指考表現優異。圖／校方提供
分享

建臺高中說，考取台大劉亦翔原本以理工科為主，想朝工程發展，學測失常，4科只考48級分，隨即定心思考未來，以自己長項英、數準備指考，指考數學考出滿分，更以國英數三科271.5分錄取台大財務金融學系，他說，大學4年更認真念書，要出國念MBA；李昊說，高中性向興趣測驗時，清楚方向，3年來以財金系為目標，未來朝理財領域發展，盼成為專業財金人員。

新竹市明星高中表現亮眼，今年實驗中學上國立大學及醫學系的學生高達9成，有20人錄取醫學系。新竹高中與新竹女中超過7成錄取國立大學。新竹市建功高中今年有5成以上錄取國立大學，其中2名參加指考學生，國高中都在建功度過的黃怡婕如願拚上台大，吳君潔錄取交大。

台大指考新竹武陵放榜
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

108年大學指考今放榜 榜單快速查詢點這裡

2019-08-07 05:49

31歲退伍上尉重拾課本拚一年 考上台大醫學系

2019-08-07 22:03

二類組前15志願占5名 清大要培育軟硬通吃的人才

2019-08-07 20:40

校排後5％拚到前100名 台中女中黑馬陳昕考上台大日文

2019-08-07 18:01

金門大學招生亮眼 指考統測招生雙雙滿額

2019-08-07 19:56

復旦高中317人上國立海外大學 199人上台大等頂尖大學

2019-08-07 17:59

大考放榜稻江缺額最高 校方：逐步縮減系所教師優離

2019-08-07 17:46

指考分發台大錄取生 6都包辦84%

2019-08-08 00:13

大資工時代 資工、資管系超夯

2019-08-08 00:10

大學指考錄取率81.29% 創17年新低

2019-08-08 00:04

吊車尾高三衝刺 指考拚上台大

2019-08-07 23:33

中一中遲到達人張匯吾變黑馬 校排560多名拚上台大

2019-08-07 17:43

甄試回流名額降 指考錄取創新低

2019-08-07 16:26

會玩又會讀書 指考放榜武陵高中127人錄取台大

2019-08-07 16:15

大華中學陳昭宇指考上台大 國立大學含學測錄取率近70%

2019-08-07 16:15

雄女數理資工學群倍數成長 原住民古欣平錄取台大法律

2019-08-07 14:37

大學考試分發 大資工時代來臨

2019-08-07 14:15

大學考試分發 台大錄取生一半來自雙北

2019-08-07 14:13

大學考試分發 錄取率創17年新低

2019-08-07 14:12

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

2019-08-07 14:11

指考放榜／補教：大資工時代來臨 成大資工勝台大土木

2019-08-07 11:35

大學考試入學分發放榜 最年長錄取者69歲

2019-08-07 11:27

指考放榜 台大牙醫增額4人 申請回流名額5年新低

2019-08-07 11:25

指考放榜 雲林自然組榜首吳宥朋盼與姊姊從醫救人

2019-08-07 10:53

指考放榜 台南一中33％考生錄取台清交成政大

2019-08-07 10:52

雄中16人上台大醫 385人錄取台清交成政大

2019-08-07 10:50

指考放榜了 錄取率81.29％創民國92年來新低

2019-08-07 10:24

大學境外專班 教部新增門檻

2019-08-06 23:22

個人申請同分超篩 單科再比序

2019-08-06 23:20

防學測超篩12倍 不能靠道德勸說！國教盟仍籲增級分

2019-08-06 19:33

個人申請若同級分者過多 須依單科成績再篩一次

2019-08-06 17:58

明年繁星入學 牙醫科系改列第八學群、增加面試

2019-08-06 17:25

家長聯盟批招聯會不思改革 同分氾濫慘劇明年必定重演

2019-08-06 11:15

學測個人申請同分多 超額比序擬增3科總和

2019-08-06 00:13

大學人文社科系 紛增程式設計課

2019-08-06 00:11

同分超額爭議招聯會擬增3科總和比序 最快明天定案

2019-08-05 22:28

111學年大學考招變革！ 3張表看懂升學代碼P、X、Y

2019-08-05 14:38

改簡訊通知 明年大學指考不再寄考試通知

2019-08-03 10:44

招聯會考慮滿級分數再細分 全教總質疑走回頭路

2019-08-02 17:25
看更多

熱門文章

108年大學指考今放榜 榜單快速查詢點這裡

2019-08-07 05:49

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

2019-08-07 14:11

指考放榜／補教：大資工時代來臨 成大資工勝台大土木

2019-08-07 11:35

31歲退伍上尉重拾課本拚一年 考上台大醫學系

2019-08-07 22:03

中一中遲到達人張匯吾變黑馬 校排560多名拚上台大

2019-08-07 17:43

指考放榜 台南一中33％考生錄取台清交成政大

2019-08-07 10:52

指考放榜了 錄取率81.29％創民國92年來新低

2019-08-07 10:24

會玩又會讀書 指考放榜武陵高中127人錄取台大

2019-08-07 16:15

指考放榜 雲林自然組榜首吳宥朋盼與姊姊從醫救人

2019-08-07 10:53

雄中16人上台大醫 385人錄取台清交成政大

2019-08-07 10:50

大學考試分發放榜 二類資工火紅三類北醫躍升

2019-08-07 13:21

指考放榜 台大牙醫增額4人 申請回流名額5年新低

2019-08-07 11:25

大學考試入學分發放榜 最年長錄取者69歲

2019-08-07 11:27

二類組前15志願占5名 清大要培育軟硬通吃的人才

2019-08-07 20:40

大考放榜稻江缺額最高 校方：逐步縮減系所教師優離

2019-08-07 17:46

雄女數理資工學群倍數成長 原住民古欣平錄取台大法律

2019-08-07 14:37

校排後5％拚到前100名 台中女中黑馬陳昕考上台大日文

2019-08-07 18:01

大學考試分發 台大錄取生一半來自雙北

2019-08-07 14:13

大華中學陳昭宇指考上台大 國立大學含學測錄取率近70%

2019-08-07 16:15

控教育部「技術犯規」 南榮師生拉布條籲監委糾彈不法

2019-08-07 16:36

甄試回流名額降 指考錄取創新低

2019-08-07 16:26

金門大學招生亮眼 指考統測招生雙雙滿額

2019-08-07 19:56

大學指考放榜 屏中屏女表現不俗

2019-08-07 16:39

復旦高中317人上國立海外大學 199人上台大等頂尖大學

2019-08-07 17:59

大學考試分發 大資工時代來臨

2019-08-07 14:15

永遠相信閱讀——美好的事正在發生

2019-08-07 17:14

偏鄉國中科展奪冠 學生烘碗機當無菌台 壓力鍋成滅菌鍋

2019-08-07 09:02

中正大學教授王瓊玲 獲聘國圖首位特聘駐館作家

2019-08-07 14:02

大學考試分發 錄取率創17年新低

2019-08-07 14:12

影／超實用英文會話 請幫忙拍橫或直的照片該怎麼說？

2019-08-07 16:01

台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄

2019-08-07 11:56

官方認定泰語檢定CU-TFL 泰方親自押卷

2019-08-07 15:41

考生拚大學衝刺法 做筆記熟讀觀念適時紓壓

2019-08-07 15:42

科展冠軍實驗超克難...壓力鍋當滅菌鍋、烘碗機變無菌台

2019-08-07 14:24

紐時賞析／郎朗再出發 天王鋼琴家長大了

2019-08-07 15:54

吊車尾高三衝刺 指考拚上台大

2019-08-07 23:33

指考分發台大錄取生 6都包辦84%

2019-08-08 00:13

驚豔泰武國小古謠隊天籟 卡列拉斯10月合體演出

2019-08-07 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top