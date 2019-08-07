甄試回流名額降 指考錄取創新低

2019-08-07 16:26 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「指考分發錄取率比去年降約9％！」108年大學考試入學分發於7日上午8點放榜，志願總登記人數4萬2604名，總錄取數3萬4633名，錄取率81.29%，創指考分發16年來最低紀錄。大學考試分發委員會主任黃信復指出，今年甄試回流名額降1萬（減少32％），以致總錄取人數比去年降14％，拉低錄取率。

民國92年來新低

「7971名登記生落榜！」黃信復說，雖然今年登記人數較去年少4％，但甄試回流名額大幅下降，稍微有些僧多粥少。今年考試分發核定的2.4萬名，加上繁星推薦及個人申請等甄試回流名額的1萬名，使最終的考試分發錄取人數僅3萬4633名。以總登記人數4萬2604名計算，錄取率僅81.29%，創16年來新低紀錄。

「今年考生選填志願較小心、謹慎，」黃信復表示，今年因錄取率低，考生排錄取志願序時比以往辛苦。過去平均約在第27個志願就錄取，今年則要到第30個志願，且每名考生平均填了60個志願，比去年的54個還多，也有約18.12％的考生填滿100個志願。

最老錄取生69歲

學校缺額部分，分發會指出，有9校、17系組未足額錄取，缺額數287人，是近4年新低，以稻江科技暨管理學院缺額233人（缺額率45.16%）最多，其次為大葉大學缺額15個（缺額率1.87%），其餘學校缺額皆少於15個。

「外界謠傳非應屆錄取生佔上萬名並非事實，」分發會表示，今年非應屆考生比去年多1800名左右，共7917名。而最年長的考生為民國39年次，69歲，確定錄取一校；最年輕錄取生則是91年次，17歲。

大學考試入學分發委員會於7日召開「108學年度大學考試入學分發錄取榜單及相關統計數據」記者會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

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