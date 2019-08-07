大學考試分發 大資工時代來臨

2019-08-07 14:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 潘乃欣 ／台北報導



圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

資工、資管系 傳統二類竄出頭

大學考試分發入學放榜，補教界分析指出，「大資工時代」來臨，資工、資管系在傳統第二類組志願排序上升，前15名占了八個；考生也傾向選系不選校，成大資工分數也超 過台大土木。傳統第三類組，北醫大醫學系、牙醫系全勝成大醫、牙科，也是歷年不曾見的現象。

清大資工丙組打AI 首招排序就上11名

劉駿豪表示，大資工時代來臨，第二類組前15志願有八個是資工、資管相關科系，尤其是各校資工系，分數幾乎都攀升，受第二類組考生青睞。

清大資工丙組主打人工智慧，今年首度招生，就進入第二類組前15志願，排序第11，顯示AI受政府和媒體強調，成不少考生的優先選項。

劉駿豪舉例，去年台大土木系錄取分數比成大資工高7.8分，但成大資工今年錄取分數395.9，高於台大土木系的394.6分；台大資工的成績也逼近台大電機，只比台大電機低1.55分。台大化工、台大化學分數已不如清大資工乙組、交大資工乙組。

劉駿豪說，選系時代來臨，中興電機甲組錄取分數382.25分，直逼台大地理系A組的384.25分。主因是就業連結強，例如新聞經常報導人工智慧、物聯網等趨勢，影響考生選填。

至於傳統第三類組，私立的北醫大醫學系（自費）、牙醫系、醫學系（公費）錄取分數都勝過國立的成大，是歷年來首見。

劉駿豪說，他曾接到考生與家長反映，北醫大給高中生的介紹資訊清楚，或者是因北醫大地理位置在北部，影響醫科考生的志願排序。