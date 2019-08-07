親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

2聯結車與2小貨車車禍 中山高南下70.6K全線封閉救援

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

大學考試分發 大資工時代來臨

2019-08-07 14:15聯合晚報 記者潘乃欣／台北報導

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
分享

資工、資管系 傳統二類竄出頭

大學考試分發入學放榜，補教界分析指出，「大資工時代」來臨，資工、資管系在傳統第二類組志願排序上升，前15名占了八個；考生也傾向選系不選校，成大資工分數也超 過台大土木。傳統第三類組，北醫大醫學系、牙醫系全勝成大醫、牙科，也是歷年不曾見的現象。

清大資工丙組打AI 首招排序就上11名

劉駿豪表示，大資工時代來臨，第二類組前15志願有八個是資工、資管相關科系，尤其是各校資工系，分數幾乎都攀升，受第二類組考生青睞。

清大資工丙組主打人工智慧，今年首度招生，就進入第二類組前15志願，排序第11，顯示AI受政府和媒體強調，成不少考生的優先選項。

劉駿豪舉例，去年台大土木系錄取分數比成大資工高7.8分，但成大資工今年錄取分數395.9，高於台大土木系的394.6分；台大資工的成績也逼近台大電機，只比台大電機低1.55分。台大化工、台大化學分數已不如清大資工乙組、交大資工乙組。

劉駿豪說，選系時代來臨，中興電機甲組錄取分數382.25分，直逼台大地理系A組的384.25分。主因是就業連結強，例如新聞經常報導人工智慧、物聯網等趨勢，影響考生選填。

至於傳統第三類組，私立的北醫大醫學系（自費）、牙醫系、醫學系（公費）錄取分數都勝過國立的成大，是歷年來首見。

劉駿豪說，他曾接到考生與家長反映，北醫大給高中生的介紹資訊清楚，或者是因北醫大地理位置在北部，影響醫科考生的志願排序。

台大北醫大成大108指考
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

108年大學指考今放榜 榜單快速查詢點這裡

2019-08-07 05:49

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

2019-08-07 14:11

雄女數理資工學群倍數成長 原住民古欣平錄取台大法律

2019-08-07 14:37

指考放榜／補教：大資工時代來臨 成大資工勝台大土木

2019-08-07 11:35

大學考試入學分發放榜 最年長錄取者69歲

2019-08-07 11:27

指考放榜 雲林自然組榜首吳宥朋盼與姊姊從醫救人

2019-08-07 10:53

指考放榜 台南一中33％考生錄取台清交成政大

2019-08-07 10:52

大學考試分發 台大錄取生一半來自雙北

2019-08-07 14:13

大學考試分發 錄取率創17年新低

2019-08-07 14:12

指考放榜 台大牙醫增額4人 申請回流名額5年新低

2019-08-07 11:25

雄中16人上台大醫 385人錄取台清交成政大

2019-08-07 10:50

指考放榜了 錄取率81.29％創民國92年來新低

2019-08-07 10:24

大學境外專班 教部新增門檻

2019-08-06 23:22

個人申請同分超篩 單科再比序

2019-08-06 23:20

防學測超篩12倍 不能靠道德勸說！國教盟仍籲增級分

2019-08-06 19:33

個人申請若同級分者過多 須依單科成績再篩一次

2019-08-06 17:58

明年繁星入學 牙醫科系改列第八學群、增加面試

2019-08-06 17:25

家長聯盟批招聯會不思改革 同分氾濫慘劇明年必定重演

2019-08-06 11:15

學測個人申請同分多 超額比序擬增3科總和

2019-08-06 00:13

大學人文社科系 紛增程式設計課

2019-08-06 00:11

同分超額爭議招聯會擬增3科總和比序 最快明天定案

2019-08-05 22:28

111學年大學考招變革！ 3張表看懂升學代碼P、X、Y

2019-08-05 14:38

改簡訊通知 明年大學指考不再寄考試通知

2019-08-03 10:44

招聯會考慮滿級分數再細分 全教總質疑走回頭路

2019-08-02 17:25

大學指考選填志願今截止 預估錄取率81％創史上最低

2019-07-28 18:31

大學考試入學分發選填志願 4.2萬人完成登記

2019-07-28 17:53

台聯大4校碩班聯招 採分領域一次筆試

2019-07-28 13:08

台大、台師大、台科大 3校碩士班擬推聯招

2019-07-28 13:04

大學系統聯招成風氣 曾志朗：世界科學趨勢

2019-07-28 09:51

獨／台大、台師大、台科大3校碩士班擬推聯招

2019-07-28 09:44

大學考試分發填志願28日截止 考分會：別拖到最後一刻

2019-07-27 12:25

板中開放男穿裙上學 家長團體赴教育部抗議

2019-07-26 13:03

科技領域研究生大減 若持續「會是災難」

2019-07-25 14:28

陽明大學長照碩班 109學年招生

2019-07-24 23:50

潘文忠：大學辦甄選若態度輕慢 要嚴正課責

2019-07-24 18:14

教長怒了！大學辦甄試太虛應故事 將減招懲處　

2019-07-24 18:09

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:43

大學考試入學分發管道 今開放上網登記志願

2019-07-24 14:02

手摘寫重點 雄女傅瑀柔指考國文滿分

2019-07-20 23:02
看更多

熱門文章

108年大學指考今放榜 榜單快速查詢點這裡

2019-08-07 05:49

防堵「南投蟻災」露曙光 功臣竟是3個中學生

2019-08-06 19:05

指考放榜／補教：大資工時代來臨 成大資工勝台大土木

2019-08-07 11:35

明年繁星入學 牙醫科系改列第八學群、增加面試

2019-08-06 17:25

指考放榜了 錄取率81.29％創民國92年來新低

2019-08-07 10:24

指考放榜 台南一中33％考生錄取台清交成政大

2019-08-07 10:52

個人申請若同級分者過多 須依單科成績再篩一次

2019-08-06 17:58

院長遴選敗北謝立功再轟包庛 海大：院長非票選產生

2019-08-06 17:32

心靈捕手高職版 大明高中兩學生從記過生變榜首

2019-08-06 16:20

指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

2019-08-07 14:11

指考放榜 雲林自然組榜首吳宥朋盼與姊姊從醫救人

2019-08-07 10:53

雄中16人上台大醫 385人錄取台清交成政大

2019-08-07 10:50

指考放榜 台大牙醫增額4人 申請回流名額5年新低

2019-08-07 11:25

大學考試入學分發放榜 最年長錄取者69歲

2019-08-07 11:27

「魔鬼終結者」的靈感！ 興大研發自癒能力「電子皮膚」

2019-08-06 16:20

防學測超篩12倍 不能靠道德勸說！國教盟仍籲增級分

2019-08-06 19:33

大學考試分發放榜 二類資工火紅三類北醫躍升

2019-08-07 13:21

大學境外專班 教部新增門檻

2019-08-06 23:22

大學考試分發 台大錄取生一半來自雙北

2019-08-07 14:13

個人申請同分超篩 單科再比序

2019-08-06 23:20

中正大學教授王瓊玲 獲聘國圖首位特聘駐館作家

2019-08-07 14:02

偏鄉國中科展奪冠 學生烘碗機當無菌台 壓力鍋成滅菌鍋

2019-08-07 09:02

NG 英文／Do you have time？ 是問時間還是有沒有空？

2019-08-06 16:29

雄女數理資工學群倍數成長 原住民古欣平錄取台大法律

2019-08-07 14:37

測愛情指數、健康飲食…逢甲「APP創新賽」很有趣

2019-08-06 17:44

不是猛龍不過江 3名學生攜手到高雄挑戰廚藝

2019-08-06 18:53

大學考試分發 大資工時代來臨

2019-08-07 14:15

德國紅點設計獎成績出爐 亞大視傳系學生11件作品獲獎

2019-08-06 18:32

影／凌雲國中女子曲棍球隊 力拚全運會冠軍

2019-08-06 17:46

校園我最棒／蟲生真菌殺蟻 北梅國中全國科展奪冠

2019-08-06 23:08

大學考試分發 錄取率創17年新低

2019-08-07 14:12

台新銀行、逢甲大學簽訂產學合作備忘錄

2019-08-07 11:56

中正大學攜手印度竹子基金會 打開竹業國際通路

2019-08-06 19:17

台灣獎學金河內頒獎 55名學生獲獎

2019-08-06 17:41

科展冠軍實驗超克難...壓力鍋當滅菌鍋、烘碗機變無菌台

2019-08-07 14:24

U值媒／指考放榜！沒考好怎麼辦？

2019-08-07 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top