指考分發名額創新低 競爭恐更激烈

今年指考成績出爐，因分發總額比去年少五六八七個，歷年新低，落點難估，競爭恐更激烈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年大學指考成績昨出爐。大學考試入學分發委員會表示，因各招生管道回流名額減少，指考分發總名額不到三點五萬個，創歷年新低，錄取率可能跌破九成，比去年低。補教也說，今年變數多，估算落點非常困難，競爭更激烈。

分發委員會資料顯示，今年共六十三校、一八七四個系組參與指考分發招生，加上其他管道回流名額一萬一千個後，指考分發管道最後總名額為三萬四五七六個，比去年減少五六八七個，創歷年新低。

近年指考分發管道錄取率皆突破九成，但分發委員會執行秘書王育民表示，今年指考人數並未大幅減少，但各招生管道回流名額比去年減少四七九六個，因此變數較多，初步推估指考分發錄取率可能超過八成，但未達九成，比去年下降。

補教因此指出，今年估算落點非常困難，不能直接從去年的五標推估校系錄取分數，須再參考組合成績人數累計表。

另外，王育民表示，今年參與指考分發管道的校系共有七十二種指考採計組合，最低登記標準落在二類組，採計「英文、數甲、化學」指考三科的組合，原始總分達卅九分就可登記，但比去年多一分。

根據各種組合採計成績最低登記標準，傳統二類組（國、英、數甲、物理、化學）最低登記分數九十九分，比去年高十六分；第三類組醫科不計國文（英、數甲、物理、化學、生物）最低登記分數八十二分，比去年高七分；第一類組（國、英、數、歷、地）最低登記分數一一四分，比去年高四分。

分發會提醒，考生今起至七月廿八日中午十二時前繳交登記費，七月廿四日九時至廿八日下午四時卅分，開放考生上網登記志願序，八月七日公告分發錄取名單。