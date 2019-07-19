親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

指考分發名額創新低 競爭恐更激烈

2019-07-19 01:38聯合報 記者馮靖惠章凱閎／台北報導

今年指考成績出爐，因分發總額比去年少五六八七個，歷年新低，落點難估，競爭恐更激烈...
今年指考成績出爐，因分發總額比去年少五六八七個，歷年新低，落點難估，競爭恐更激烈。 圖／聯合報系資料照片
分享

今年大學指考成績昨出爐。大學考試入學分發委員會表示，因各招生管道回流名額減少，指考分發總名額不到三點五萬個，創歷年新低，錄取率可能跌破九成，比去年低。補教也說，今年變數多，估算落點非常困難，競爭更激烈。

分發委員會資料顯示，今年共六十三校、一八七四個系組參與指考分發招生，加上其他管道回流名額一萬一千個後，指考分發管道最後總名額為三萬四五七六個，比去年減少五六八七個，創歷年新低。

近年指考分發管道錄取率皆突破九成，但分發委員會執行秘書王育民表示，今年指考人數並未大幅減少，但各招生管道回流名額比去年減少四七九六個，因此變數較多，初步推估指考分發錄取率可能超過八成，但未達九成，比去年下降。

補教因此指出，今年估算落點非常困難，不能直接從去年的五標推估校系錄取分數，須再參考組合成績人數累計表。

另外，王育民表示，今年參與指考分發管道的校系共有七十二種指考採計組合，最低登記標準落在二類組，採計「英文、數甲、化學」指考三科的組合，原始總分達卅九分就可登記，但比去年多一分。

根據各種組合採計成績最低登記標準，傳統二類組（國、英、數甲、物理、化學）最低登記分數九十九分，比去年高十六分；第三類組醫科不計國文（英、數甲、物理、化學、生物）最低登記分數八十二分，比去年高七分；第一類組（國、英、數、歷、地）最低登記分數一一四分，比去年高四分。

分發會提醒，考生今起至七月廿八日中午十二時前繳交登記費，七月廿四日九時至廿八日下午四時卅分，開放考生上網登記志願序，八月七日公告分發錄取名單。

指考數甲
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

五標無法估落點 補教建議至少填80個安全志願

2019-07-18 18:38

指考三類組榜首5科472.25 雄中林聖傑不狂讀書

2019-07-18 18:14

學測、統測、指考一路拚到底 便當店之子瞄準醫大

2019-07-18 17:32

題目長達五千字 指考物理頂標創八年新低

2019-07-18 10:52

大學考試變革！111年起7月改考分科測驗 採45級分制

2019-07-18 10:34

指考成績公布！國文頂標暴增8分、數甲大降9分

2019-07-18 09:56

指考數甲物理難 國文頂均標新高

2019-07-19 01:42

指考落點／台大分數變高 別忽略新校系

2019-07-19 01:39

指考三類榜首 林聖傑不狂讀書

2019-07-18 23:44

拚獎學金助家計 新2代馬丞楷上台大有望

2019-07-18 23:23

影／酒店少爺苦讀進台大 黃有文變身執行署「拍賣王」

2019-07-18 18:40

指考成績出爐 新竹市明星高中成績佳

2019-07-18 15:24

指考寄成績單 醫學系自費估至少要424分

2019-07-18 15:12

指考／英文+數甲+化學 最低39分可登記

2019-07-18 14:27

指考成績公布／補教估：一類組落點升8~15分 台大醫449分

2019-07-18 14:25

指考／雄中、雄女、高師附中都有單科滿分 台大醫自費估需449.6

2019-07-18 14:22

填志願有3不「別讓分數主導一輩子」

2019-07-18 14:20

大變革！111年指考改分科測驗 採45級分制

2019-07-18 14:19

指考／國文頂標增8分 數甲大降9分

2019-07-18 14:17

回流名額大減4796人 指考名額剩三分之一創新低

2019-07-18 13:19

指考名額減14% 補教：一類組錄取分數升8至15分

2019-07-18 13:01

大學指考 原始總分最低39分可登記

2019-07-18 12:13

圖表題難拿高分？ 指考英文作文無人滿分

2019-07-18 11:10

指考成績通知單今天寄發！ 上午9時開放網路查詢

2019-07-18 08:06

原民指考分發 外加名額增至5%

2019-07-18 00:23

族群文化學習 原民生申請入學擬加分

2019-07-18 00:15

指考成績單明寄發 19日開放成績複查

2019-07-17 14:24

10類科系 原住民考試分發名額調高至5%

2019-07-17 14:21

學者：原民認同怎評量？考招加分須有配套

2019-07-17 14:16

大學申請入學新規 「族群文化學習成果」擬加分

2019-07-17 14:13

指考成績單明日寄發 19至23日開放複查成績

2019-07-17 11:31

族群指標擬納申請入學加分 學者這麼說

2019-07-17 10:14

獨／指考分發原住民外加名額 108學年專案調高至5％

2019-07-17 09:09

獨／招生選才變革 申請入學擬納「族群指標」加分

2019-07-17 09:08

決捨政大為圓夢 暨大附中洪佳奇報考警專登榜首

2019-07-16 18:36

今年指考違規多…數學卷填滿琵琶行

2019-07-16 00:57

指考自我放棄... 不會只好寫詩、畫圖

2019-07-15 14:18

作答條件不足 指考物理科第7題送分

2019-07-15 11:34

指考違規多 考數學寫琵琶行、試卷畫巨鎚瑞斯

2019-07-15 11:03
看更多

熱門文章

影／酒店少爺苦讀進台大 黃有文變身執行署「拍賣王」

2019-07-18 18:40

台科、雲科、屏科若合體 未來名字會改成這樣

2019-07-18 15:24

指考成績公布！國文頂標暴增8分、數甲大降9分

2019-07-18 09:56

大學考試變革！111年起7月改考分科測驗 採45級分制

2019-07-18 10:34

1＋1＋1大於3！ 台科、屏科合併 雲科也摻一腳

2019-07-18 13:10

長腿女老師穿真理褲上課 網激動：現在遷戶口還來得及嗎

2019-07-18 11:20

指考成績通知單今天寄發！ 上午9時開放網路查詢

2019-07-18 08:06

很厲害！嘉義市教師甄試榜首年僅24歲

2019-07-18 12:28

指考名額減14% 補教：一類組錄取分數升8至15分

2019-07-18 13:01

學測、統測、指考一路拚到底 便當店之子瞄準醫大

2019-07-18 17:32

指考三類組榜首5科472.25 雄中林聖傑不狂讀書

2019-07-18 18:14

雲科大中途殺出併校？台科大：主動邀請

2019-07-18 16:26

指考成績出爐 新竹市明星高中成績佳

2019-07-18 15:24

指考／雄中、雄女、高師附中都有單科滿分 台大醫自費估需449.6

2019-07-18 14:22

題目長達五千字 指考物理頂標創八年新低

2019-07-18 10:52

網美打卡新熱點！台東大學隱藏版金字塔

2019-07-18 13:28

台科、雲科、屏科談併校 3校學生隔空開筆戰

2019-07-18 16:58

回流名額大減4796人 指考名額剩三分之一創新低

2019-07-18 13:19

指考寄成績單 醫學系自費估至少要424分

2019-07-18 15:12

為了到國外實習機會 進修部生苦讀考上弘光科大今畢業

2019-07-18 11:37

圖表題難拿高分？ 指考英文作文無人滿分

2019-07-18 11:10

指考成績公布／補教估：一類組落點升8~15分 台大醫449分

2019-07-18 14:25

五標無法估落點 補教建議至少填80個安全志願

2019-07-18 18:38

108指考成績公布！今年6科有人滿分 數乙434人最多

2019-07-18 10:45

大學指考 原始總分最低39分可登記

2019-07-18 12:13

三科大談合併 教育部:必須「一加一加一大於三」

2019-07-18 18:42

台東國中教師甄試24名額 529人搶初試錄取66人20日複試

2019-07-18 17:14

影／指考放榜 他來自偏鄉「立志當偏鄉醫生」

2019-07-18 16:58

大學考試分發名額創新低 錄取率恐降

2019-07-18 15:16

填志願有3不「別讓分數主導一輩子」

2019-07-18 14:20

高中生想戀愛 先來雲端上一堂「愛情社會學」

2019-07-18 14:18

「男」丁格爾 高中生體驗一日護師營 抱娃直呼：好辛苦

2019-07-18 07:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top