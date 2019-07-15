指考自我放棄... 不會只好寫詩、畫圖

2019-07-15 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



大考中心公布指考違規試卷，有考生在試卷上畫遊戲英雄聯盟的一個角色巨鎚瑞斯。 記者馮靖惠／攝影 分享 facebook

大考中心今天審議108學年度指考共211件試場違規，較上學年度增加42件。大考中心表示，其中八考科共有68件「作任何與答案無關的文字符號」的違規試卷，包括在數學試卷上寫白居易的詩，或在試卷上塗鴉，都會被扣減其該節答案卷成績二分。

大學入學考試中心考試委員會今天召開會議，審議108學年度指考違規，並討論大考相關事項。

今年共有68件「作任何與答案無關的文字符號」的違規試卷，包括有考生在數學科試卷上寫詩人白居易的詩「琵琶行」；也有考生在化學科試卷上寫「HELLO！請給我100分」；另外，有考生塗鴉抽象畫，或是畫線上遊戲英雄聯盟(LOL) 的一個角色巨鎚瑞斯，並寫上文字「巨鎚瑞斯，誇爪kill，哈哈哈」。

大考中心公布指考違規試卷，有考生在試卷上寫無關答案的文字。 記者馮靖惠／攝影 分享 facebook

看到考生壓力 大考中心主任：內心很複雜

大考中心主任張茂桂表示，這些違規試卷中，有的滿有詩意，有的自我解嘲，但在大考中心的立場，看到考生決定塗鴉放棄作答，內心很複雜。從教育觀點來說，「是以同情、理解的態度來看」，考生作答當下一定面臨到很大的壓力。

大考中心表示，今年經考區提報的試場違規考生共211件，其中未攜帶應試有效證件84件、應試時手機或手表發出聲響53件，應試時身邊攜帶行動通訊裝置38件等違規案件占多數。

此外，針對物理科第七題，大考中心7月2日公布前一天考科的參考答案時，調整物理第七題的參考答案，說明為本題為力學基本題，但是題目未明示兩質點是否相同，造成條件不足，決定該題送分。

考試中整理發票 經制止後停止不扣分

在台北二考區公民與社會科，考試開始鈴響後，當天下午3時7分，發現考生在座位上拿出錢包內的統一發票開始整理，但未發現統一發票上有試務相關記號，經制止後停止並收回抽屜。有委員提案扣減其該節成績五分，而在考試委員會上，經過委員投票，最後決議不扣分。