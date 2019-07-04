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指考剛落幕…大學重金搶學生 頂大也加入

2019-07-04 23:56聯合報 記者章凱閎／台北報導

指考剛落幕，很多大學開始祭出重金搶優秀學生。圖為今年的考生。 圖／聯合報系資料照...
指考剛落幕，很多大學開始祭出重金搶優秀學生。圖為今年的考生。 圖／聯合報系資料照片
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大學指考落幕，各校為攬才祭出超高額獎學金。有私立大學祭出最高四百八十萬元獎學金搶資優生；頂尖大學也不甘示弱，例如成大提供四年四十萬元，給第一志願錄取該校、且指考成績亮眼的菁英生，交大則有最高卅萬元獎金，給各系指考成績前百分之五的新生。

亞洲大學主任秘書施能義表示，亞大針對指考成績前百分之三、且以第一志願錄取該校的資優生，提供三百六十萬元獎金，若取得海外雙聯碩博士學位再加碼一百廿萬元，最高可拿四百八十萬元獎金。指考成績前百分之三至八、以前二志願錄取者，也有一百萬元獎金。

施能義表示，此獎金上路以後，爭取到不少「放棄台大、改念亞大」的資優生，該校迄今已發出逾五千萬元獎學金，包括三位領取三百六十萬元的菁英學生。

大葉大學也有「新時代卓越人才入學獎助學金」，凡以第一志願或所填志願皆為該校科系而入學的新生，按指考成績級距可獲八萬至兩百萬元獎學金，名額不限。

多所國立大學也提供豐厚獎金，搶招指考高分群考生。成大祭出每學期五萬元，也就是四年四十萬元獎金，給以第一志願錄取該校且指考成績單科排名全國前百分之一，另一科排名百分之二及其餘排名也在百分之三以內的學生，每班五個名額，去年就發出近一千五百萬元獎金。

交通大學教務長盧鴻興也說，交大有兩項提供菁英生的獎學金，一為績優獎金，給高中在校成績優異或在各領域有傑出表現，如曾參與奧林匹亞競賽的資優生或大學程式設計先修檢測（ＡＰＣＳ）奪高分的考生，每人最高卅萬元獎金，共有卅至四十名額。

交大也提供新生出國獎學金，針對各系指考成績前百分之五的新生，給予最高卅萬元海外進修獎金。且同一學生可同時申請出國獎金及績優獎金，最高上看六十萬元。

東部國立大學也有留人攬才措施。花蓮東華大學針對前三志願入學且指考國、英、數成績全國前百分之三者，提供卅萬元獎金；宜花東高中畢業生，指考國、英、數任一科頂標，且為各系前三名入學者，免繳四年學雜費。

指考交大亞洲大學獎學金大葉大學

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