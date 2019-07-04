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指考地理／圖表判斷、閱讀理解 高分關鍵

2019-07-04 00:35聯合報 記者馮靖惠章凱閎徐如宜王燕華喻文玟／連線報導

大學指考昨天結束，地理科著重鄉土地理，生活化題型多。 記者林俊良／攝影
大學指考昨天結束，地理科著重鄉土地理，生活化題型多。 記者林俊良／攝影
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聚焦鄉土議題、與世界時事接軌

全國教師會昨天說，指考地理科圖表判斷與閱讀理解能力成高分關鍵，著重鄉土地理，生活化題型多，例如內科塞車問題、彰化百貨議題、土地公廟對聯等皆入題，另也強調與世界重要時事接軌，包括肯亞花卉外銷歐洲、尼加拉瓜運河通航、卡達外交危機、衣索比亞經濟成長等。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊也說，圖表題近六成，題目高度扣合真實情境。闈場內高中教師則說，考題中偏難、困難題逾五成，預估五標比去年低。補教老師陳逸說，高三選修應用地理比去年少約兩成，高二世界地理則變多，考了廿五至卅分。岡山高中考生杜柏穎說，中國「一帶一路」區域經濟發展策略有入題。花蓮女中蘇姓考生覺得圖表滿多，但考的都是基本功、觀念題。中部考生也認為，考過學測再考指考地理，會覺得指考較容易。

另外，第七題提到尼加拉瓜運河預計二○一九年完成，但全中教指出，該運河根本沒在建，題幹說明與事實不符，雖對答案選項沒影響，但呼籲大考中心命題時要加強考據。陳逸也說，這題不難，問題在當初中國說要幫忙興建尼加拉瓜運河，但後來沒持續施工。大考中心昨天回應，今天下午五時會公布參考答案，有意見者，可在八日前反映。

此外，全中教認為部分試題照片不清晰，陳逸也說，照片不清晰一直是地理科問題，今年第九題尤其如此，乍看以為是一棟建築物圖片，仔細把圖拉大來看，就會發現那是一種壩體，可能影響答題。

指考尼加拉瓜

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