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考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

108年大學指考 歷史科試題與解答（含非選）

2019-07-03 11:59聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大學指考最後一天。記者曾原信／攝影
大學指考最後一天。記者曾原信／攝影
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108年大學指考數乙科試題與參考解答(含非選)，由台北市補習教育事業協會提供，大學指考第一日考物理、化學、生物；第二日考數乙、國文、英文、數甲；第三日考歷史、地理、公民與社會，聯合新聞網整理試題與解答，正確答案仍以大考中心為準。

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