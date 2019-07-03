指考歷史／史料資料閱讀比重高 中國史配分略增

2019-07-03 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



大學指考最後一天，考科為歷史、地理、公民與社會。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

大學指考今天最後一天，第一科考歷史，台北市高中歷史科教師群表示，試題中間偏易，測驗基本歷史知識的試題偏多，關於史學方法尤其是資料證據的試題，占有一定比例，考生需謹慎閱讀思考文章的脈絡，才能判斷合理的答案。考生如果理解歷史教科書的知識內容，應該有不錯的成績表現；與去年相較，中國史配分略增。

台北市高中歷史科教師群表示，簡述題的比例較高，其次則是史料閱讀的形式。至於試題內涵，則是政治軍事、社會經濟與文化思想三者的比例相當，史學方法有3題；非選擇題的題型多為資料閱讀題，其中非選擇第一題與非選擇第二題測驗解讀資料證據並提出論述的能力。多數題目需學生閱讀理解資料、找出關鍵概念，再印證所學知識，寫出合理的答案。

指考歷史科的冊數分布，台北市高中歷史科教師群表示，第一冊台灣史共9題，第二冊中國史共8題，第三冊中國/世界史共10題，第四冊世界史共8題，選修上冊共3題，選修下冊共4題。與去年相較，中國史配分略增，涉及高三歷史選修下冊概念的試題增多。

全中教工會表示，試題難度中偏易，試題組卷由簡入深，若學生由問答題先作答，恐增加作答的心理壓力。第六冊命題比重增加(26、33、問答3)，有回應基層教師對三下教學狀況的呼聲。