公民時事題／立院三讀 重罪限制出境最長10年

2019-06-30 15:59 聯合報 台南一中廖翠雰老師／撰寫



立法院會三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，增訂限制出境、出海專章。圖為法務部。記者王聖藜／攝影 分享 facebook

一、時事掃描：

立院三讀 重罪限制出境最長10年

立法院昨三讀通過修正刑事訴訟法新增限制出境、出海專章，增訂檢方為偵查犯罪所需對被告限制出境、出海，應於六個月內以書面通知，對於審判中限制出境，明訂犯最重本刑有期徒刑十年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘重罪，不得逾十年。

【2019/5/25聯合報】

二、命題趨勢：

立法院三讀通過《刑事訴訟法》修正案，內容包括：被告卷證資訊獲知權、限制出境、出海；《刑法》修正案通過酒駕再犯致死，將可處無期徒刑；法務部修改《偵查不公開作業辦法》；司法院針對《刑事訴訟法》鑑定條款提出修正案，這些條款的修正案與犯罪的追訴有關，與高中公民與社會科的刑法課程息息相關。

三、牛刀小試：

立法院三讀通過《刑事訴訟法》修正案，增訂第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海。根據題意研判，下列何者最為正確？

(A)修法之目的在於阻止被告實施犯罪

(B)有助於偵查不公開原則的具體落實

(C)限制出境、出海，是限制言論自由

(D)防止被告逃亡，阻礙國家刑罰權行使

答案：D

解析：

(A)修法之目的在防止被告逃亡(B)與偵查不公開原則無關聯性(C)限制出境、出海，是限制遷徙自由。

四、歷年考古題:

刑事訴訟程序著重追訴處罰犯罪，講求勿枉勿縱與真實發現，並相當重視程序面的人權保障，包含刑事被告及犯罪嫌疑人的權利保障。就刑事訴訟程序而言，下列敘述何者不正確？(106學測)

(A)檢察官訊問竊嫌時，應告知其可以保持緘默

(B)為了避免黑箱作業，犯罪偵查過程應予公開

(C)未經審判確定被告為有罪前，推定其為無罪

(D)在犯罪偵查階段，被告可以主張聘請辯護人

答案：B