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大學入學邊考邊招 家長籲先考後招

2019-06-26 20:01台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「高三學生不可能同時準備學測指考！」國教行動聯盟理事長王立昇偕同數名家長，於26日召開記者會向教育部陳情，認為大學入學「邊考邊招」的方案漏洞百出，他們呼籲要改成「先考後招」，一次考完才不會有甄試撞期、高分落榜與學生荒廢高三課業的亂象。教育部代表接下陳情時承諾，會儘速跟招聯會反應。

亂象起因邊考邊招

王立昇說，去年學測有甄試撞期亂象，今年則有大量高分落榜情況，其實都起因於賀陳弘於105年推翻過去教育部104年就已核可的「先考後招」原則，學測考完就招生，讓高三學生沒有辦法專心在高三課業，然後大學卻還在暑假開設高三課程加強班，學生去上課也只是敷衍了事，形成嚴重惡性循環。

律師張致祥提到，招聯會的組織規章內明定，議案需要常務委員過半數親自「到場」出席會議，表決才會有效。可是招聯會召集人賀陳弘當初僅以個人意見便通過決議，事後還想用不符合程序的電子郵件表決，當時台灣大學代表也對此有異議，但賀陳弘都不予採納，他們認為賀陳弘「邊考邊招」的決議不但無效，而且違法。

增開指考名額補救

因此他們希望教育部能確認賀陳弘決議無效，並依照當初教育部的規定，推動將全部考試考完再進行分發的「考完後招」方案。另外，針對今年多高分落榜現象，國教盟也呼籲，教育部增開今年指考入學名額，讓學測落榜的高分生有更多選擇，減輕壓力。

教育部則由高教司科長郭佳音接下陳情，承諾會儘速跟招聯會反應。不過王立昇提到，新的招生制度將於今年8月開始正式上路，他們希望教育部能夠在7月底前提出改善方案。

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