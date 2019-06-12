學測滿級分建中生的眼淚 家長不捨：孩子苦，我們也苦

2019-06-12 13:33 聯合新聞網 綜合報導



高中生為了擠進理想大學，學測分數是最重要的入學關鍵。本報資料照片 分享 facebook

今年度大學申請入學有重大修改，學測科目首次採5選4，卻因部分考科難度偏易，發生同級分者暴增爭議。聯合報今報導，台大電機資訊學院院長張耀文說，今年高分落榜考生恐變多，連建中都有將近2/3的考生要再戰指考。他還聽到一個建中考生案例，學測考4科60滿級分，最後落榜，當著輔導老師的面哭了一個小時。

報導一出，建中生的案例在網路引起一陣討論，有人說自己身邊也有類似例子，同樣只能哭著準備指考；有家長說自己小孩也是今年高級分落榜生，雖然心裡不平，也只能咬牙拚指考，怪自己運氣不好。網友們認為現在的升學考試制度，無法消滅明星高中，卻變相地扶植了私立高中。

有家長將心比心，孩子三年辛苦讀書，開心拿到滿級分卻落榜，大人不該雲淡風輕的說，「何必那麼在乎，隨便填個安全的系去唸吧。」應該多站在小孩立場想，從制度改起；有人觀察今年面試的不確定性太大，最好提前做好心理準備，「建中生的哭，不是他一個人哭，家長老師都要哭的」。

不過也有網友認為，學測本來就不是只看分數，當滿分人數變多時，志願選擇本來就更重要；一名考生推測，可能是第二階段落敗給其他學生，學測滿分本來就不能保證錄取想填的志願校。也有網友鼓勵這個建中生，哭過就算了，年輕人遇到挫折是正常的，「失敗為成功之母，加油！」、「如果只會唸書，心理素質太差，那人生才是失敗！」

針對校內學生報名指考人數，建中教務主任蔡哲銘表示，確實今年校內高三生有近2/3者已報名指考，但比率其實與往年人數差不多。他解釋是因為不少建中生對自己期望高，若非自己理想的第一志願，即使有其他入學資格仍會放棄分發，再戰指考。