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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

整理包／108指考衝刺 各科考前重點整理一次看

2019-06-12 12:39聯合新聞網 綜合報導

108學年度指定科目考試（指考）於7月1至3日舉行。圖／聯合報系資料照
108學年度指定科目考試（指考）於7月1至3日舉行。圖／聯合報系資料照
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108學年度指定科目考試7月1日至3日舉行，今年總計4萬9000名考生報名，共10個科目，考生可自由選考。大考中心公告，今年6月18日至7月3日開放查詢考場，考前一日下午2至4時開放查看考場。

今年指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。聯合新聞網將於6月12日到20日連續九天，整理歸納各科考前重點，幫助考生事半功倍拿高分。

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圖／取自108學年度考試簡章
圖／取自108學年度考試簡章
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衝刺要點一：維持長文閱讀、作答留意時間分配

要維持長文閱讀習慣，培養作答手感，並留心時間分配。素養導向命題著重「情境化」、「跨領域」及「整合運用能力」，因此國文考科總字數一年比一年加長，題目變化度與困難度也逐年攀升，充分考驗考生的閱讀能力及耐力。維持長文閱讀習慣、留心時間分配便顯得格外重要。

衝刺要點二：熟讀各版本共通的文言、白話A類選文

去年指考第3題考〈師說〉、〈諫逐客書〉、〈諫太宗十思疏〉、〈勸和論〉等核心古文的「體裁」分類；第6題考〈錯誤〉、〈狼之獨步〉現代詩歌的「意象」詮釋；16～19題組考〈蘭亭集序〉的創作緣由及生命態度。

第36、37題則考〈庖丁解牛〉、〈項脊軒志〉、〈勸學〉、〈虯髯客傳〉、〈鴻門宴〉、〈左忠毅公逸事〉、〈馮諼客孟嘗君〉、〈勞山道士〉、〈典論．論文〉等經典課文的「字義」掌握。由此可見，熟讀A級文言與白話課文，仍是得分不二法門。

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