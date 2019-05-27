檢討大學考招 「邀高中、家長參與」

2019-05-27 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



國教行動聯盟昨天到教育部外陳情，訴求調整大學考招亂象，教育部允諾邀高中和家長參與討論。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

今年大學考招引發一連串風波，家長團體昨到教育部外陳情，希望提高考試入學名額比率、成立教改檢討委員會。教育部表示，已請大學招聯會盡速成立諮詢會，邀請高中端和家長端共同參與，廣納各界對大學考招制度的建議。

招聯會表示，將在七月考季結束後，輔以全國招生數據做整體客觀分析，朝「現況微調」、「分階段銜接」的原則，採變動最小、風險最低的做法，漸進調整考招制度，減少高中與大學的適應困難與社會焦慮。招聯會說，近年學測有十二萬多人、 指考有五萬多人報考，無論甄選、考試分發都須兼顧，沒有外界所傳要消滅哪一個招生管道。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，招聯會確實有必要召開會議，進行考招各項政策的檢討與改進，除了邀請各家長、教師及校長團體外，建議也應邀請學生代表參與。

國教行動聯盟、十二年國教家長聯盟等昨到教育部外要求提高學測鑑別度、提高大學考試入學核定名額。國教行動聯盟理事長王立昇說，教改廿五年以來，學生（特別是理工領域）基礎學歷力降低，這條路顯然走錯方向；今年學測首度「五選四」，引發申請入學同分增額錄取亂象，考試入學核定名額則逐年遞減，對弱勢生升學不利。

基隆市安樂高中國文老師李玉如說，現在申請入學高達五成，但不是每個孩子都有伶俐口才。譬如她在學校模擬面試時，有學生進行到一半時要求暫停，緊張到用頭去撞教室的前門，但這個孩子的數學很好。

教育部高教司長朱俊彰表示，因為大學自主，將責成大學招聯會成立諮詢會，廣納高中、家長等各方意見，進行相關檢討，可採漸進式改變與進步。至於考試入學名額比率，教育部沒有任何限制，完全尊重大學自主規畫。

家長團體擔心學習歷程由高中上傳，可能給私校打造完美學習歷程的機會，多錢入學的亂象可能比現在更嚴重。朱俊彰說，學生仍可選擇自行上傳書面審查資料。