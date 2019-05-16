2腦麻生 拚進台大法律系

彰化高中腦麻學生陳建穎（中）錄取台大法律系。 圖／彰中提供 分享 facebook

大學申請入學昨放榜，錄取台大法律系的林大偉是早產兒，有先天腦性麻痺，下肢行動不便，國小之前每天有2/3時間都在復健，仍考上心中第一志願；彰化高中腦麻生陳建穎也錄取台大法律系，雖肢體不協調，但高中生活過得多彩多姿，曾參加學生會學權部、學生議會運作，拿下「法規知識王」網路闖關競賽第二名。

台中一中林大偉先天腦性麻痺，樂觀的他申請上台大法律系。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中一中林大偉32周早產，先天腦性麻痺，下肢行動不便需輔具，他個性樂觀，肢體障礙從小被揶揄，也曾被惡作劇絆倒，但他從不認為是霸凌，未來想成為法扶律師，幫助和自己一樣的身障弱勢。

腦麻學生陳建穎高一就因老師啟發，從桌遊、課程設計對法政產生興趣，曾代表學校參加國教署的「與署長有約」，獲邀擔任「青少年諮詢委員」，參與學生權利、學生自治工作。

錄取輔大醫學系的劉幸惠是單親新住民二代，媽媽來自越南，她說，家裡靠媽媽在工廠上班特別辛苦，為了省錢她不補習，每天都看網路英文演講、節目和雜誌自學，曾陪媽媽回越南，因阿姨與姨丈都在越南當醫生，對醫生嚮往，想讀醫科。

南投縣中興高中石貴芬也是新住民第二代，勇於嘗試與挑戰，高二時和同學參加宏碁物聯網比賽獲高中組優等獎及評審團超級大獎，從小清寒的她，如願錄取台師大不分系，希望投入教職鼓勵學生挑戰自己。

中興高中學生李文峻是隔代教養，由祖父母撫養長大，從小自主懂事，高中入學成績不理想，但持續努力，如願錄取台大會計學系，他希望成為對社會有幫助的人，報答阿公阿嬤恩情。

台中一中腦麻生林大偉（左起）和同學施胤丞、劉言甫都錄取台大。記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中一中劉言甫考上台大政治系國際關係組，他本是自然組學生，對國際關係有興趣，家中信仰關聖帝君，學測倒數100天「擲筊問關公」支持轉社會組，學測4科58級分，如願上榜。