親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考衝刺
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

2腦麻生 拚進台大法律系

2019-05-16 23:10聯合報 記者喻文玟林宛諭江良誠／台中報導

彰化高中腦麻學生陳建穎（中）錄取台大法律系。 圖／彰中提供
彰化高中腦麻學生陳建穎（中）錄取台大法律系。 圖／彰中提供
分享

大學申請入學昨放榜，錄取台大法律系的林大偉是早產兒，有先天腦性麻痺，下肢行動不便，國小之前每天有2/3時間都在復健，仍考上心中第一志願；彰化高中腦麻生陳建穎也錄取台大法律系，雖肢體不協調，但高中生活過得多彩多姿，曾參加學生會學權部、學生議會運作，拿下「法規知識王」網路闖關競賽第二名。

台中一中林大偉先天腦性麻痺，樂觀的他申請上台大法律系。記者喻文玟／攝影
台中一中林大偉先天腦性麻痺，樂觀的他申請上台大法律系。記者喻文玟／攝影
分享

台中一中林大偉32周早產，先天腦性麻痺，下肢行動不便需輔具，他個性樂觀，肢體障礙從小被揶揄，也曾被惡作劇絆倒，但他從不認為是霸凌，未來想成為法扶律師，幫助和自己一樣的身障弱勢。

腦麻學生陳建穎高一就因老師啟發，從桌遊、課程設計對法政產生興趣，曾代表學校參加國教署的「與署長有約」，獲邀擔任「青少年諮詢委員」，參與學生權利、學生自治工作。

錄取輔大醫學系的劉幸惠是單親新住民二代，媽媽來自越南，她說，家裡靠媽媽在工廠上班特別辛苦，為了省錢她不補習，每天都看網路英文演講、節目和雜誌自學，曾陪媽媽回越南，因阿姨與姨丈都在越南當醫生，對醫生嚮往，想讀醫科。

南投縣中興高中石貴芬也是新住民第二代，勇於嘗試與挑戰，高二時和同學參加宏碁物聯網比賽獲高中組優等獎及評審團超級大獎，從小清寒的她，如願錄取台師大不分系，希望投入教職鼓勵學生挑戰自己。

中興高中學生李文峻是隔代教養，由祖父母撫養長大，從小自主懂事，高中入學成績不理想，但持續努力，如願錄取台大會計學系，他希望成為對社會有幫助的人，報答阿公阿嬤恩情。

台中一中腦麻生林大偉（左起）和同學施胤丞、劉言甫都錄取台大。記者喻文玟／攝影
台中一中腦麻生林大偉（左起）和同學施胤丞、劉言甫都錄取台大。記者喻文玟／攝影
分享

台中一中劉言甫考上台大政治系國際關係組，他本是自然組學生，對國際關係有興趣，家中信仰關聖帝君，學測倒數100天「擲筊問關公」支持轉社會組，學測4科58級分，如願上榜。

台大越南早產新住民腦性麻痺

相關新聞

大學申請缺額大減 創7年新低

2019-05-16 23:43

成大、馬偕申請都有缺...醫學系罕見缺額16個

2019-05-16 23:51

5選4效應...大學申請增額錄取20人 創5年新高

2019-05-16 23:48

志當人權律師 花女蔡佳陵連中6校法律系

2019-05-16 23:54

畢旅遇到媽媽正在開貨車 激勵他拚上政大

2019-05-16 23:33

台大學者批神邏輯：報名多、缺額少無關申請入學好壞

2019-05-16 23:13

個人申請放榜／同級分者多 增額錄取20人 創5年新高

2019-05-16 22:27

86.6％第一志願分發 全教會：學測降門檻有利考生

2019-05-16 22:12

個人申請入學放榜 武陵高中73人錄取台大

2019-05-16 21:27

金大招生成績亮眼 14學系滿招受矚目

2019-05-16 21:08

立志當人權律師 花女蔡佳陵連中六校法律系

2019-05-16 20:25

彰中麻腦生上台大法律 精誠中學醫學系上13人

2019-05-16 20:02

學測五選四 台家盟：今年申請缺額少 建議明年增招

2019-05-16 19:29

AI、機師、律師、網紅… 中一中施胤丞赴香港科大追夢

2019-05-16 19:24

中一中腦麻生林大偉錄取台大法律 立志當法扶律師

2019-05-16 17:33

他錄取5所國立大學最終選清大 原因好洋葱師生感動

2019-05-16 16:42

申請入學放榜 建臺醫學系上榜增至4人

2019-05-16 16:27

以學姐為榜樣 2名體育生分別考上陸軍和空軍飛官

2019-05-16 16:27

看動物頻道找靈感 正修學生獲香港美食賽銀牌

2019-05-16 16:26

新住民二代考上醫學系 她上網自學英文讓老師吃驚

2019-05-16 15:58

媽媽為生他體虛長斑 他考醫學系為還媽媽漂亮的臉

2019-05-16 15:57

大學個申 台東高中5人錄取醫學及牙醫系所

2019-05-16 15:31

畢旅回程「媽媽開貨車在後面賺錢」 他考上政大報母恩

2019-05-16 15:16

全教會：先考後招、增指考名額 高三生恐被考試綁死

2019-05-16 15:01

大學申請入學雄中307人上榜 雄女7成決定指考

2019-05-16 14:17

大學申請醫學系罕見缺額 成大、馬偕有16個

2019-05-16 14:09

大學個人申請放榜 缺額較去年大減5790人

2019-05-16 14:06

大學申請入學缺額數第三多 文大：經營系所特色更重要

2019-05-16 14:03

清大電機備取多挨批 招聯會：高備率讓缺額減少近六成

2019-05-16 12:18

「關公指示」支持轉組 中一中劉言甫拚上台大政治

2019-05-16 12:00

大學申請缺額數最高學校 淡大：已比去年進步許多

2019-05-16 11:48

大學個人申請放榜／熱門成大醫、馬偕醫今年竟各有6個缺額

2019-05-16 11:40

大學申請入學放榜／回流指考人數創5年新低 北藝大唯一無缺額

2019-05-16 11:32

大學個人申請放榜 台南學校結果出爐

2019-05-16 11:25

大學個人申請放榜 南投中興高中錄取198人亮眼

2019-05-16 11:16

大學申請入學放榜／淡大額缺額最多、成大缺額121人

2019-05-16 10:12

學測級分再細分？ 家長團體內訌

2019-05-15 23:55

教長肯定多元入學 反對回到聯考

2019-05-15 23:52

大學甄選5選4對學生不公平？這位大學校長發聲了

2019-05-15 18:43
看更多

熱門文章

大學申請入學放榜／淡大額缺額最多、成大缺額121人

2019-05-16 10:12

大學申請入學放榜／回流指考人數創5年新低 北藝大唯一無缺額

2019-05-16 11:32

小學班服印中國地圖惹議 校長：孩子想從台灣走向世界

2019-05-16 10:29

全台最美校園出爐 「雪山陪我上課」好幸福

2019-05-16 09:00

21萬國三生注意！會考明看考場 這些常見違規勿犯

2019-05-16 17:45

大學個人申請放榜／熱門成大醫、馬偕醫今年竟各有6個缺額

2019-05-16 11:40

大學個人申請缺額近7年新低！4校缺額逾5成

2019-05-16 11:26

大學申請入學雄中307人上榜 雄女7成決定指考

2019-05-16 14:17

畢旅回程「媽媽開貨車在後面賺錢」 他考上政大報母恩

2019-05-16 15:16

他錄取5所國立大學最終選清大 原因好洋葱師生感動

2019-05-16 16:42

清大電機備取多挨批 招聯會：高備率讓缺額減少近六成

2019-05-16 12:18

「關公指示」支持轉組 中一中劉言甫拚上台大政治

2019-05-16 12:00

大學申請醫學系罕見缺額 成大、馬偕有16個

2019-05-16 14:09

大學個人申請放榜 台南學校結果出爐

2019-05-16 11:25

大學申請缺額數最高學校 淡大：已比去年進步許多

2019-05-16 11:48

從小愛拆風扇 清華女大生設計美形空氣清淨機獲獎

2019-05-16 12:03

AI、機師、律師、網紅… 中一中施胤丞赴香港科大追夢

2019-05-16 19:24

以學姐為榜樣 2名體育生分別考上陸軍和空軍飛官

2019-05-16 16:27

86.6％第一志願分發 全教會：學測降門檻有利考生

2019-05-16 22:12

國產牛肉上桌！這個地方的學校午餐羨煞人

2019-05-16 12:56

大學個申 台東高中5人錄取醫學及牙醫系所

2019-05-16 15:31

大學個人申請放榜 南投中興高中錄取198人亮眼

2019-05-16 11:16

個人申請入學放榜 武陵高中73人錄取台大

2019-05-16 21:27

立志當人權律師 花女蔡佳陵連中六校法律系

2019-05-16 20:25

全教會：先考後招、增指考名額 高三生恐被考試綁死

2019-05-16 15:01

大學申請入學缺額數第三多 文大：經營系所特色更重要

2019-05-16 14:03

新住民二代考上醫學系 她上網自學英文讓老師吃驚

2019-05-16 15:58

申請入學放榜 建臺醫學系上榜增至4人

2019-05-16 16:27

中一中腦麻生林大偉錄取台大法律 立志當法扶律師

2019-05-16 17:33

學測五選四 台家盟：今年申請缺額少 建議明年增招

2019-05-16 19:29

中山工商5原民生錄取國立大學 拚專業傳承部落文化

2019-05-16 10:27

大學個人申請放榜 缺額較去年大減5790人

2019-05-16 14:06

羨慕雄糾糾軍人 國小畢業生1年減14公斤如願上軍校

2019-05-16 19:30

郭台銘張善政連袂談人生哲學 17日東華大學登場

2019-05-16 11:31

台大學者批神邏輯：報名多、缺額少無關申請入學好壞

2019-05-16 23:13

媽媽為生他體虛長斑 他考醫學系為還媽媽漂亮的臉

2019-05-16 15:57

明台高中升學成績耀眼 學生讚賞國際化教學

2019-05-16 14:49

金大招生成績亮眼 14學系滿招受矚目

2019-05-16 21:08

郭台銘、張善政談人生哲學 明日東華大學登場

2019-05-16 16:46

個人申請放榜／同級分者多 增額錄取20人 創5年新高

2019-05-16 22:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top