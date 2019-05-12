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大學申請亂象 老師向總統喊話

2019-05-12 00:02聯合報 記者潘乃欣／台北報導

全國十二年國教家長聯盟昨天到教育部抗議大學考招亂象，許多家長難過地流下眼淚。 記...
全國十二年國教家長聯盟昨天到教育部抗議大學考招亂象，許多家長難過地流下眼淚。 記者林澔一／攝影
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全國十二年國教家長聯盟昨舉行記者會，批大學申請入學亂象不斷，建議指考分發名額占五成以上。日前寫陳情書給蔡總統的老師李玉如到場聲淚俱下，納悶總統對每年攸關十萬以上考生的亂象似乎無動於衷。她說，指考有利多數學生，拿納稅人錢的國立大學應釋出更多名額。

基隆安樂高中老師李玉如表示，她知道寫陳情書會承受很多批評，但看學生、家長受折磨的是她，所以選擇和家長站在同一邊。針對蔡總統回信，李玉如說，她寧可相信總統沒看到陳情信，不相信總統會對每年牽涉十萬以上考生的考試無動於衷。她指出，政府表示家長對考試有不同意見，那為什麼只聽有錢人家長的意見？

曾寫信向總統陳情的高中老師李玉如為學生抱不平。 記者林澔一／攝影
曾寫信向總統陳情的高中老師李玉如為學生抱不平。 記者林澔一／攝影
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李玉如向小英總統喊話：「您知道嗎？每個高三的孩子都是您的孩子。」她說，今年申請入學的問題是題目沒鑑別度，每人又只能填六個志願，模糊化的分數讓孩子滿懷希望又失望，每次落榜就傷心一次，老師看孩子一再受挫，於心何忍。個人申請十六日才公告統一分發結果，孩子現仍忐忑不安，不知道要不要準備指考，請大學招聯會不要用制度霸凌孩子。

李玉如說，「每張貼在校門口的榜單，都是折磨孩子來的」。她表示，大學辦申請入學以來，高三下班級支離破碎，考上的學生歡欣鼓舞，整天看小說、約看電影，請假的請假；有錢的孩子可以出國，那沒錢的孩子呢？拚指考的孩子呢？你知道他們有多可憐嗎？每一節課都要受考上孩子的刺激。

家長團體建議，學測應由每科十五級分調整為三十級分；申請入學第一階段不限選填志願數且免報名費；採行先考後招，學測、指考都考完後再一起辦招生面試。

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