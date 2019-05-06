讀者投書／應屆高中畢業生 對學習歷程檔案之擔憂

2019-05-06 16:08 聯合新聞網 綜合報導



108課綱上路在即，學習歷程檔案的實施令畢業生擔憂。圖／shutterstock 分享 facebook

文／柯盛文

學習歷程要求學生每學期上傳至多3件、多元表現每學年至多10件，每個學期過後即不可重新上傳。看起來是打著及早完成生涯規劃、提高書審資料差異化的大旗，實質上卻是造成高中教學現場的混亂。對於入學就有明確目標的考生而言，能多參加自己有興趣的活動，必然是一大加分；然而對於更大多數的學生，他們沒有明確目標，仍在進行生涯探索。相較之下，是不是對這些學生來說有所不利？

對於這樣的孩子而言，他們每個學期上傳、勾選的成果，很有可能跟日後申請的校系毫無關聯。這樣的考生在資料審查上，很難說不會輸上其他競爭者一截。難道我們該懲罰較晚完成生涯規畫的孩子嗎？招聯會在107年12月17日的新聞稿也提到，學測最高改採4科是為了「高中生有更多時間適性探索」。然而每學期至多勾選3件（學習歷程）的規定卻是讓高中生更無所適從。若學生在經過課程或輔導等探索，並經由學測進入理想科系第二階段篩選時，忽然發現之前勾選的項目和申請的校系毫無關聯時，豈不是等同宣判低分？難道我們可以說是這孩子不是真正想讀這個科系嗎？

相信很少人願意這麼說。筆者本身就讀自然組，但申請校系時清一色選填的都是所謂社會組的科系。國內這樣的考生不在少數，高一、高二時參加的活動與生涯取向與高三申請時當然可能有很大差異。學習歷程檔案是不是有機會，能夠讓學生一、二年級時照常上傳，在三年級要申請時再依申請科系特質勾選送件？如此對於大學端選也才能更了解考生個人特質。

在指定科目考試的名額比例逐漸縮水下，個人申請對考生而言有著更大的壓力。最近釋出單獨調整15級分的新聞訊息，也簡直是玩過了頭。希望招聯會能審慎評估，深入了解第一線教學現場師生的現況，避免政策理想育現實落差過大，徒增家長、考生、校方的憂慮。