二階亂象 傳熱門校系要簽切結書

2019-04-19 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



全國十二年國教家長聯盟昨天在立法院外抗議大學申請入學亂象。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

大學申請入學進入二階段甄試，全國十二年國教家長聯盟昨怒批，今年甄試「史上最慘烈混亂」，因學測缺乏鑑別度，加上採計科目改為最多五選四，造成同分人數太多，二階競爭激烈，有頂尖大學熱門校系甚至要求學生簽第一志願切結書，以此交換正取資格。

聯盟提出四項訴求，包括學測從每科十五級分增加至卅級分；個人申請志願數上限由六個增加至十二個；繁星和申請增額錄取，都不能占用考試分發名額，及考試分發名額不能低於總招生額一半。

全國十二年國教家長聯盟近四十名家長，昨到立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲立委關心今年史上最慘烈混亂的申請入學甄試。聯盟表示，由於今年學測採五選四、且每科十五級分沒鑑別度，造成同分者太多，進入二階甄試後果然出現許多亂象。

十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞說，今年因為進入二階甄試人數太多，造成面試困難，有學校取消面試只看書面備審資料；有大學科系因為不堪應付太多面試學生，乾脆把評選工作全部交給招生辦公室。

陳綺貞透露，有一間頂大熱門校系，當場要求面試學生簽切結書，且告訴學生，簽了切結書後，就要把該校系當成第一志願，且不能再到任何學校參加二階面試，甚至暗示學生，即便到了別校面試，也不會被錄取，以此威脅學生。她認為，因為今年有太多學測同分考生，學校只能想手段篩選學生，都是因為錯誤政策造成。

「許多非都會區社區高中學生六個志願都落空。」聯盟說，由於今年試題鑑別度不足，造成同分者暴增，難以參考去年落點，使得學生填志願時，難以精準估算，不得不往下填「保險」志願；高分群往下填占志願，排擠到很多社區高中學生，呼籲大學招聯會重視弱勢生權益。

萬芳高中劉姓高三生說，今年五選四，落點不準，大家只好填務實或保底志願，很多人還落榜，像他們學校一半考生只入圍一、兩校甄試；他認為學測各科只有十五級分，沒鑑別度，且缺乏配套，希望學測級分增加。