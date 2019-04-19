親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
產學合作新模式
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

二階亂象 傳熱門校系要簽切結書

2019-04-19 00:25聯合報 記者馮靖惠／台北報導

全國十二年國教家長聯盟昨天在立法院外抗議大學申請入學亂象。 記者王騰毅／攝影
全國十二年國教家長聯盟昨天在立法院外抗議大學申請入學亂象。 記者王騰毅／攝影
分享

大學申請入學進入二階段甄試，全國十二年國教家長聯盟昨怒批，今年甄試「史上最慘烈混亂」，因學測缺乏鑑別度，加上採計科目改為最多五選四，造成同分人數太多，二階競爭激烈，有頂尖大學熱門校系甚至要求學生簽第一志願切結書，以此交換正取資格。

聯盟提出四項訴求，包括學測從每科十五級分增加至卅級分；個人申請志願數上限由六個增加至十二個；繁星和申請增額錄取，都不能占用考試分發名額，及考試分發名額不能低於總招生額一半。

全國十二年國教家長聯盟近四十名家長，昨到立法院群賢樓前舉行記者會，呼籲立委關心今年史上最慘烈混亂的申請入學甄試。聯盟表示，由於今年學測採五選四、且每科十五級分沒鑑別度，造成同分者太多，進入二階甄試後果然出現許多亂象。

十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞說，今年因為進入二階甄試人數太多，造成面試困難，有學校取消面試只看書面備審資料；有大學科系因為不堪應付太多面試學生，乾脆把評選工作全部交給招生辦公室。

陳綺貞透露，有一間頂大熱門校系，當場要求面試學生簽切結書，且告訴學生，簽了切結書後，就要把該校系當成第一志願，且不能再到任何學校參加二階面試，甚至暗示學生，即便到了別校面試，也不會被錄取，以此威脅學生。她認為，因為今年有太多學測同分考生，學校只能想手段篩選學生，都是因為錯誤政策造成。

「許多非都會區社區高中學生六個志願都落空。」聯盟說，由於今年試題鑑別度不足，造成同分者暴增，難以參考去年落點，使得學生填志願時，難以精準估算，不得不往下填「保險」志願；高分群往下填占志願，排擠到很多社區高中學生，呼籲大學招聯會重視弱勢生權益。

萬芳高中劉姓高三生說，今年五選四，落點不準，大家只好填務實或保底志願，很多人還落榜，像他們學校一半考生只入圍一、兩校甄試；他認為學測各科只有十五級分，沒鑑別度，且缺乏配套，希望學測級分增加。

面試學測十二年國教
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

二階熱門校系要簽切結書？ 教部：屬實必嚴懲

2019-04-19 00:25

葉丙成：不論推甄或指考 對窮孩子都不利

2019-04-18 23:40

大學申請報名費收1100 家長質疑：用去哪裡了？

2019-04-18 22:11

影／大學甄試二階人數暴增 家長怒：被要求簽切結書

2019-04-18 17:23

招聯會：志願數增 更不利弱勢生

2019-04-18 14:24

大學申請入學二階人數暴增 家長憂「黑箱備審定生死」

2019-04-18 14:23

影╱大學熱門校系要學生簽切結書？教部：若屬實必嚴處

2019-04-18 13:57

影／申請入學亂象 家長批招聯會不顧學生死活

2019-04-18 11:28

家長批招聯會是扼殺學生的劊子手 招聯會：會討論改進

2019-04-18 11:23

大學甄試二階人暴多 家長：有學校要求簽第一志願切結

2019-04-18 11:13

公民時事題／鳳梨價格護盤 農委會收購會影響農民嗎？

2019-04-17 16:20

高中師寫信給小英盼提高指考名額 招聯會回應了

2019-04-17 12:52

獨／盼留一半名額給指考...高中師給蔡總統四千字長信

2019-04-17 07:32

服務癌童病房感受「做不到」的無力 她立志當醫師

2019-04-16 15:52

慈濟科大五專 招新2代公費生 5年學費全免

2019-04-15 23:51

考試分發不利弱勢生？ 正反論戰

2019-04-14 23:47

改善甄試衝堂 台大共同筆試首登場

2019-04-14 23:47

招聯會指弱勢生不利考試分發 台大教授批「假議題」

2019-04-14 21:56

學測適性教育 比學習還是家境？

2019-04-14 21:52

減少甄試撞期！台大10系首度共同筆試 300考生受惠

2019-04-14 20:54

招聯會數據發現：弱勢生劣勢在考試分數 不是甄選

2019-04-14 12:02

考招亂象逼學生出走 家長團體舉布條控訴招聯會

2019-04-13 17:40

大考數學開放使用計算機？高中師：學生「不考就不學」

2019-04-13 01:10

大考開放計算機？ 教學現場意見分歧

2019-04-13 00:35

111學年起 新型學測 擬改考3天

2019-04-13 00:35

學測節數變多 朝3天規畫

2019-04-12 13:31

大考中心：111學測擬改考3天 不會一天排4節

2019-04-12 10:49

二階甄試只看學測、書審 以二類組居多

2019-04-12 00:13

二階未面試不公？ 熱門校系釋疑

2019-04-12 00:12

台大教授：大學考招賭局亂象 恐讓考生權益陪葬

2019-04-10 23:47

學測5選4沒有鑑別度？家長團體爆兩派論點

2019-04-10 19:29

新型學測採計爭議 招聯會先推5選4

2019-04-10 00:05

金山高中繁星錄取98% 在地就學成效佳

2019-04-09 19:28

教團籲學測改5選3 家長團體憂：校系選才需求無法滿足

2019-04-09 18:49

讓考生自主選擇 全教總：家長應放手

2019-04-09 17:34

學測推適性選考 可減低考生壓力

2019-04-09 17:30

全教總：配合新課綱 學測考科5選3

2019-04-09 14:28

全教總呼籲 學測五選三

2019-04-09 11:25

教團主張學測改「五選三」 招聯會回應了

2019-04-09 11:18
看更多

熱門文章

大學甄試二階人暴多 家長：有學校要求簽第一志願切結

2019-04-18 11:13

30年教書他薪水全助弱勢學生 退休更捐億元助海大興學

2019-04-18 17:33

影╱大學熱門校系要學生簽切結書？教部：若屬實必嚴處

2019-04-18 13:57

家長批招聯會是扼殺學生的劊子手 招聯會：會討論改進

2019-04-18 11:23

葉丙成：不論推甄或指考 對窮孩子都不利

2019-04-18 23:40

大學申請入學二階人數暴增 家長憂「黑箱備審定生死」

2019-04-18 14:23

影／大學甄試二階人數暴增 家長怒：被要求簽切結書

2019-04-18 17:23

108年度教師資格考試 第2次考試報名開始

2019-04-18 09:53

北科大團隊開發 AI可測出憂鬱症準確率8成

2019-04-18 11:30

看地層下陷再看野生動物 森林小學屏東旅遊教學不一樣

2019-04-18 15:17

影／申請入學亂象 家長批招聯會不顧學生死活

2019-04-18 11:28

羽球男孩捨彰中念體育班 三年後考上國立電機系

2019-04-18 17:57

哇！這所學校把校鵝「阿寶」變3D地景了

2019-04-18 08:41

暖書不孤讀 南一「不純的閱讀III」挺TFT教育

2019-04-18 09:48

把苦藥包成水果味 台科大學生要讓小朋友不怕吃藥

2019-04-18 12:24

復旦高中藻礁導覽志工隊 盼「改變世界，從我開始」

2019-04-18 07:45

招聯會：志願數增 更不利弱勢生

2019-04-18 14:24

影／學生摺紙飛機 摺到要去奧地利參賽了

2019-04-18 20:57

甄選傳要求學生簽切結 教部：若屬實將追究校系

2019-04-18 15:43

首次擠進QS藝術設計領域排名 這間私校全國第一

2019-04-18 17:06

世界閱讀日／英國校園怎麼慶祝？ 變裝成你最愛的角色！

2019-04-18 16:00

翻轉兒童月 野柳國小學童化身導覽員

2019-04-18 20:02

國際防災演練 萬里大鵬國小童上山避海嘯

2019-04-18 20:03

二階熱門校系要簽切結書？ 教部：屬實必嚴懲

2019-04-19 00:25

家長籲增甄選志願數 招聯會：重複錄取更嚴重

2019-04-18 15:43

融入PBL問題導向學習 虎科大學生在競賽中探索職涯

2019-04-18 12:09

二階亂象 傳熱門校系要簽切結書

2019-04-19 00:25

大學申請報名費收1100 家長質疑：用去哪裡了？

2019-04-18 22:11

中興大學創校百年 與台大校史聯展

2019-04-18 22:14

抱枕加電玩 元智大學在美銀髮設計賽獲獎

2019-04-18 15:43

國際小學堂／北約70年 將為了錢而鬧翻？

2019-04-18 23:50

炎夏將至 桃市、中市加緊教室裝冷氣

2019-04-18 23:35

國際英語生活營 助澎湖學子國際交流

2019-04-18 22:15

校園我最棒／建國科大生玩紙飛機 玩到出國比賽

2019-04-18 23:32

讀書無用？其實是你不具備「使學習有用」的能力

2019-04-18 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top