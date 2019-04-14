學測適性教育 比學習還是家境？

2019-04-14 21:52 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



大學學測進入第二階段甄試，今年各科系首採4科成績排序，對於同類組的考生來說競爭更激烈，備審資料的準備也讓許多家長焦頭爛額。有高中家長質疑，學測面試是「比家境」，家境好的學生，有錢有閒培養課外興趣，但家境差的孩子何來餘力充實備審？在學測鑑別度不足的情況下，備審更顯重要，但，真的是這樣嗎？

多元入學 多錢入學？

國教行動聯盟理事長王立昇表示，因為學測的鑑別度不足，造成高分群過多，大家都搶同一塊餅吃，但畢竟僧多粥少，進入第二階段，成績之外較弱勢的學生將被無情淘汰，被迫選擇次一級的校系就讀，明明成績相仿，為何有「差別待遇」？

過度強調備審資料，申請制度只會淪為「多錢入學」。

基隆八斗高中校長黃致誠認為，多考科的分數論容易對偏鄉學童造成不利，在學測第二階段，大學採計備審資料或高中學習歷程，因在校成績還是有一定比重，學生更必須完整學習，也能改善現今學測考生不讀高三課程的亂象。他指出，有些大學科系所需的學生特質並不是考試分數就能論斷，因此，對於偏鄉學生而言，第二階段面試反而更能表現自我，泯除分數的「一元化」標準。

適性教育不適性

王立昇指出，學測制度不應是適性教育的產物，當學生進高中時，分為自然組及社會組，過去學測國、英、數、自、社都要考，因此很多學生選擇兩者並重的「第三類組」，但自然和社會科又各有很多分科，學生在考試制度下，被迫學習不喜歡的科目，又不得不低頭。

他建議，考招制度應提升指考入學名額，且繁星及學測入學之超額錄取不得挪用，王立昇說，選類組的立意在讓學生分流，既然如此，升學制度就應保障適性教育，避免產生多餘的考試壓力。

因此，對於學測「5科考4科」的制度，有學生表示，選考制度可以避開較弱勢的科目，對升學更加有利，且準備考試時也可以更針對補強，不會因為要顧及弱科而分心，讓原本的優勢科目也被「拖下水」。

不過也有學生認為，5選4反而無形中增加壓力，因為通常自然組選考自然，而社會組選考社會，在大家起跑點幾近相同的情況下，反而變得更「分分計較」，相較於5科全考，優勢科目反而變得不明顯，且在準備面試時，備審資料或學習歷程變得更加重要，可能也會忽略考試的本質。

分數不再決定一切

針對學生疑問，全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，「5選4」有利高中在課程安排時有更大空間，且過去學測表定考5科，其實內含生物、歷史、公民等10小科，無論將來新制上路後，考生選考自然或社會，都能因此減輕不少讀書壓力。

他說，由於過去學測「科科考」，各大學容易依據成績評斷，才易使申請書審流於形式，「5選4」更能讓考生依性向選擇課程，沒課時能選修跨領域學習，充實學習歷程雙管齊下。他強調，「無論老師或家長，都應逐漸放下『分數決定論』的傳統思維。」

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