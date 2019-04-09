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讓考生自主選擇 全教總：家長應放手

2019-04-09 17:34台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「入學只是門票，能不能畢業才是關鍵。」

全教總副秘書長張瓊方9日指出，學生錄取大學後才是考驗的開始，適應不良、自暴自棄的也不在少數，那何不一開始就依照孩子的興趣選擇跑道，她表示，家長必須拋開「不上某某科系太可惜」這種八股思想。

避免多走冤枉路

張瓊方說，108課綱跨領域學習，透過科目間合作，將不同知識激盪教給學生，同學選擇自己不感興趣的科系會很痛苦，有些甚至中途休學，尤其學測成績越好的學生，能擁有的選擇就越少，若能從考招制度下手，就能避免學生多走冤枉路。

她強調，不論學測或指考，都只是一張入學門票，但學生是否能獲得最後的畢業證書還很難說。張瓊方指出，每年有超過2萬名大學生休學，其中好一點的中途換跑道，但因挫折而自暴自棄的也不在少數，那何不一開始就依照孩子的興趣選擇跑道，上大學的是學生，不是家長，「不上某某科系太可惜」這句話往往就種下了禍根。

凸顯考試看不到的能力

針對近來備受爭議的學測超額篩選，八斗高中校長黃致誠表示，校系超額篩選，表示學生有機會錄取，「不要把學測標準弄太高，考生進到面試才能凸顯考試看不到的能力。」

他說，學生的特質真的要到第二階段才能真正顯露，對於弱勢的孩子也有機會一展長才，繁星制度的立意也是如此，至於甄試費用教育部應計畫補助，目前已有減免方案，期望政府能持續推動。

全教總理事長張旭政也強調，必須信任大學教授的專業，若都用陰謀論以偏概全，那麼根本沒有真正對學生有利的制度。他說，有些科系分數高不一定適合，可能需要藝術、設計、科技等多元長才，而這些都要透過第二階段面試去評斷。

張旭政呼籲，家長必須和學生討論適合且有興趣的校系，若只用分數論斷，即使通過初階門檻，進入面試階段依舊容易被刷掉，錄取後也不一定會一帆風順。

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