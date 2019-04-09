學測推適性選考 可減低考生壓力

2019-04-09 17:30 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「每年有超過2萬名大學生因校系不合休學！」全國教師工會總聯合會理事長張旭政9日對教育部推行的學測適性選考（5科選4科考）表示肯定，這能避免讓孩子暴露在「分分計較」的壓力中。中華民國全國教師會副理事長陳建志也說，108課綱強調多元發展，對於「非全才」的學生或許是新的出路。

學生不再「分分計較」

張旭政說，今年學測，各校系已改制為「5科最多採計4科」（但5科都要考），而隨著暑假108課綱將上路，自111年起開始，學測5科可以只考4科，搭配高中學習歷程做為配套，目的要讓考試制度與學校課程連貫，希望不讓孩子暴露在「分分計較」的壓力中。

他指出，過去認為「考試領導教學」，但若考試分數絕對化，學生的興趣將被抹殺，教育本應是多元的，每個學生都是不同個體，不能一以論之。「把空間還給學生，減少對考試的學習壓力，才是教育的真正意義」。

考生未來無法量化

但也有高中老師表示，每個校系標準不一，除非各大學事先公布採計科目，否則學生無法準備，對於以學測為目標的學生不見得好，而且大學志願可填六間，學生不知哪一科可以放棄，加上學校還是有既定的教學行程，在現行考招制度和校定課程不一致的情況下，難以真正達到學生學習的效果。

日前也有考生家長指出，光是今年只採計4科，考生就已忙到焦頭爛額，若未來強調學習歷程，家長質疑，要學生邊讀書邊做學習歷程，根本是「蠟燭兩頭燒」，應該提高學測鑑別度，擴大分數級距來區分考生程度，讓學習回歸根本。

「學生的能力和未來無法用考試和分數量化。」陳建志回應，過去很多學生因為5科中有一科不行就被頂尖大學拒於門外，但學校裡「全能」的學生又有多少？他說，108課綱強調多元發展，對於多數「非全才」的學生或許是新的出路，將考試看不到的能力放在學習歷程檔案中，也許更能吸引教授的目標。

八斗高中校長黃致誠也表示，老師及家長都必須突破「考越多越好」的傳統思維，必須讓孩子自己去尋找興趣，申請入學中有書面審查和面試，學校成績也佔有一定比例，所以學生不會有刻意放棄的問題，因為這會嚴重影響大學教授對他的評價。

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