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行行出狀元、名人逆轉勝例子多 但你願意為選擇而戰嗎？

2019-04-03 15:19宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

學生可能在各種大學「申請」戰術中，忘記自己的就讀初衷。本報資料照片
學生可能在各種大學「申請」戰術中，忘記自己的就讀初衷。本報資料照片
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108年大學申請入學改採學科5選4的新制，據報導通過第一階段篩選人數較107年大幅增加8000多人，看來年輕學子進入申請入學的第二階段甄試，競爭將比往年更加激烈。

看到這個消息，家長緊張了，孩子慌張了，至親好友紛紛提供大學科系如何選擇的密技絕招，學生可能在各種「申請」戰術中，忘記自己的就讀初衷!

你聽過太多名人逆轉勝的例子，但是，你願意也為自己的選擇而戰嗎？

阿嘉莎‧克莉絲蒂─沒被社交恐懼症打倒 成知名推理小說家

推理小說界舉足輕重的「謀殺天后」，阿嘉莎‧克莉絲蒂青少年期因嚴重的社交恐懼症，放棄演奏家之路，這個挫敗，反讓她走向小說家的創作之途。

如果沒有「社交」的這個坎，她寫不出撼動全球的推理小說，讓每個驚動人心的劇情密切地和你我的日常緊緊纏繞，她是世界書市銷售排行榜前三名的作家。

說到底，阿嘉莎‧克莉絲蒂是阿嘉莎‧克莉絲蒂，我的孩子是我的孩子，身為父母、親友的我們，很難放手讓孩子選擇一條做自己卻辛苦崎嶇的路，疼惜他們的心，叫「天下父母心」。

與其冷眼旁觀，按兵不動；抑或是乾著急，胡亂出主意，現在最好的選擇是走進孩子的人生路，陪伴而不搗蛋(越幫越忙)，放手而不放任。

如何陪伴而不搗蛋？放手而不放任？

人生呀!是孩子的，不是我們的。他/她要成為怎樣的人物？打造怎樣的品牌？過著何種生活？靠的是追求夢想的上進心，靠的是相信自己的毅力。

每個人說起自己勇闖未來的故事，大多是眼裡噙著淚，內心微著笑的。

股神巴菲特─專注目標前行

就像傳奇投資家股神巴菲特把自己的成功歸結為專注，專注成為巴菲特往目標前行的重要指南，面對這段篳路藍縷為自己圓夢的旅程，專注能讓年輕的孩子，願意努力到有機會為止。相信熱情可以改變，他們的未來就是能為別人生命提燈的指引，一如阿嘉莎‧克莉絲蒂的選擇。

我常和學生分享勝利（Victory）「V」的故事，勝利需要先跌墜谷底，再從谷底躍起。你深陷在絕地，如何往上走？你選擇的姿態就注定你是否能夠得到勝利。

申請入學前，每個人都會有不安、煩惱、絕望的情緒，你要記住：爬出去的世界，遠比我們想像的精彩。如果，你做好準備，那就勇敢往上奔跑!

許榮哲─讓自己成為下一個巨人

一如許榮哲《故事課1：3分鐘說18萬個故事，打造影響力》說的：站在巨人的肩膀，我也成了巨人；現在我蹲下來了，你可以踩上我的肩，成為下一個巨人。

期待學生帶著自己的專長與興趣、檢視你的優勢與機會，在講求專業品牌的時代，願意投資自己，打造自己專屬的能力，每個行業都會有絕佳的發展，重要的是你要有做事的熱情，勇往直前的自信，做好準備的評估，讓你也成為自己行業有影響力的故事王吧！

接著，怡慧老師推薦給大家行行出狀元的創意書單——

山田吉彥—工作受挫 卻在《航海王》找到生命動力

如果目前還沒有發現夢想和目標，就從「喜歡自己身邊的事物」開始做起吧，一如山田吉彥在不惑之年時工作受挫，轉而研究起「海賊」，從中找到生命前進的動力，並回歸青少年的自己，從自己的專業認識海洋，同時也走進尾田榮一郎《航海王ONE PIECE》的夢想世界……書中傳遞的信念是：即便現實嚴苛也必須相信夥伴，善盡其責，願望終能實現、困難終能過關。

如果年輕的你，現在還是找不到自己喜歡的事物，那就單純去思考「現在的自己對什麼感興趣」，就像書中說的：「喜歡」和「興趣」，最後一定會連結到你的出路。就像帶領一群人行向偉大的航道的魯夫，無論面對什麼試煉和困境都勇敢跨越，最後在自己選擇的道路獲得成功──懷抱著像這樣值得貫徹信念的夢想。

「火星爺爺」許榮宏—圓夢的路程 勿急切在偉大的開始

「火星爺爺」許榮宏曾說：好男人，不會說故事，無法贏得女神卡卡，只能贏得好人卡。每一次站在舞台上、講台上，總是讓台下的聽眾倒頭如搗蒜，這位說故事高手到底有甚麼驚人的來歷？小時罹患小兒麻痹而雙腳萎縮許榮宏，沒有因為自己的「不一樣」，而讓自己陷入抱怨的泥淖，反而正向地把「不能」變成「能」，他曾在八分多鐘的影片提到：「別只看沒有，向你的困境借東西」，當你能完成別人無法做到的事，就在為自己創造「獨特價值」。

同時，他也提醒我們：年輕人面對圓夢的路程，不要急切在偉大的開始，反而是要維持每日每日的微小累積。前些日子，火星爺爺還把自己20多年說故事的經歷，整理成一套「故事王」的課程，透過一本書，把神奇的說故事魔法，交給讀者，也讓我們找到向困境借東西的能力。

何則文—被教育體制放棄也不能放棄自己

何則文曾被教育體制放棄過，他為何還堅持做個有影響力、帶來價值的人？為世界帶來好的影響，為世界創造價值做出改變，讓世界因為你的存在而有所不同的何則文，在高中時期曾對世界產生極大的不滿，甚至把原因都歸咎於這都是階級問題。

但是，最令人振奮的是，他寫下從憤青到脫貧族的歷程，不到30歲的他告訴年輕人應該具備夢想的能力、相信的能力。同時，用自己的表現和經歷找到貴人，讓許多人成為對自己人生有幫助的人（MENTOR心靈導師）。有了伯樂的賞識，就能讓自己潛能發揮。書中提到李開復分享如何讓自己變得更有人緣的六大祕訣：

(1)主動接觸、認識你想結識的人

(2)真誠盡力地幫助別人，不求回報，不帶條件

(3)樂於接受別人的幫助，並真心感謝

(4)樂於介紹你的朋友相識

(5)請朋友幫助你介紹更多你想認識的人

(6)定期和朋友相聚，用網路保持聯繫，不要等到有要求才相見

因此，何則文告訴我們：拓展人脈、找到貴人的最的辦法就是主動幫助他人、成就他人，因為作用力與反作用力是一個宇宙定理，你帶給世界怎樣的能量，世界也會反彈給你怎樣的回饋。

歐陽立中—男生不一定要讀理科 而是要擦亮生命招牌

歐陽立中是位教育園圃的年輕男老師，致力於高中國文教學，一般人會怎麼看待這樣的職業與工作？他擺脫一般人認為男生要讀理科的迷思，他用閱讀投資自己，天天閱讀擦亮自己的生命招牌，誠如我敬佩的Scratch開發者米切爾．瑞斯尼克（Mitchel Resnick）所發展的——專案（Project）、熱情（Passion）、同儕（Peer）、玩心（Play） 4P指導原則，他幫助無數年輕人成為創意思考者。

身為新世代的老師，立中告訴所有的師者：我們最大的矛盾，就在於：一方面渴望找到孩子們的天賦，二方面希望成績能撐起他的夢想。立中總有令我驚艷又佩服的教學心法，燦亮創意教學的蒼穹。一如自己在麥田捕手邂逅的畫面：我的職務就是在那守望，要是有哪個孩子往懸崖邊來，我就把他捉住……我只想做個麥田裡的守望者。

江振誠─你的初心是什麼？

江振誠是年輕的天才料理師，他自云會踏上料理這條路，是因為腦海框住媽媽為孩子準備便當的美麗畫面，料理傳遞的就是人生的幸福食味。當他立志要成為一名料理師的年歲，同學還在思索著未來何去何從？當他二十歲就成為台灣餐飲界最年輕的法國餐廳主廚時，他提醒自己：回盼初心，從零開始……。從笑在士林夜市旁長大的江振誠，從沒想過，自己的法文名字“Andre”會比中文名字「江振誠」來得響亮。

他認為即便做料理，在分工合作的時代，如何靠團隊創造成果，如何累積跨域的能力，都是一位優質的料理師要學習的。不把濕熱的廚房當修鍊場，反而自在地與環境自在同存，不斷超越自己，江振誠擁有的是對料理的熱情。他說過：當你認為自己在吃苦，就代表你已經沒有passion，這個時候，你可要回問自己：「做這份工作的初心是什麼？」你的答案，能讓自己瞬間找到工作的熱情，繼續挑戰生命的不可能。

劉安婷─青春都會有迷惘 挫折是勝利前的祝福

每個行業的佼佼者，靠的是腳下累積的沃土，終能成就眼前的光耀，挫折是勝利前的祝福，挑戰總是為翻新的人生加碼。每段青春都會有迷惘的時刻，當劉安婷放下光環回到回台創辦 Teach for Taiwan，走進資源貧瘠的土地，實踐為偏鄉教育而教的理想時，她知道自己對土地的責任，她想實現擁抱世代從教育開始，唯有捲起袖子，才能看見問題的所在。

何培鈞─有些使命感 能突破辛苦考驗

何培鈞從從百年廢墟出發，讓民宿起死回生、也讓地方創生春意盎然，旖旎社企的美麗風景，年輕的他們都想重建台灣教育或文化價值，憑藉這些對土地的使命感，讓他們不斷地突破這些辛苦的考驗。《勝利，並非事事順利》提到：成功永遠是現在進行式，各界的典範不斷地拼搏與開創，讓我們在挫折深處也感受到溫暖，看見亮閃閃的希望！

★怡慧老師推薦書

《東方快車謀殺案》（阿嘉莎‧克莉絲蒂/遠流）

《投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書》（霍華．馬克斯/商業刊）

《巴菲特的第二專長：和投資一樣重要的用人與管理》（瑪麗．巴菲特、大衛．克拉克/先覺）

《故事要瘋傳成交就用這5招》（火星爺爺 (許榮宏) / 利奇佳有限公司）

《勝利，並非事事順利：30位典範人物不藏私的人生真心話》（吉莉安．柔伊．席格/天下雜誌）

《海賊王的哲學課：正義、夢想和人生的偉大航道》（冀劍制/啟動文化）

別讓世界定義你：用5個新眼光開始企畫屬於你的勝利人生》（何則文/遠流）

《飄移的起跑線：「不公平」是人生的本質，讓「瘋狂學習」練就你最強的特質》（歐陽立中/悅知文化）

《出走，是為了回家：普林斯頓成長之路》（劉安婷/天下文化）

《故事課1：3分鐘說18萬個故事，打造影響力》（許榮哲/遠流）

《故事課2：99%有效的故事行銷，創造品牌力》（許榮哲/遠流）

《初心》（江振誠/平安文化）

《有種生活風格，叫小鎮：天空的院子：翻轉地方的夢想、信念、價值》（何培鈞/天下文化）

夢想學測填志願宋怡慧

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

宋怡慧，丹鳳高中圖書館主任，致勝是我的姓，鮮師是我的名。快樂是我的字，幸福是我的號。喜歡與眾不同的人，喜歡新奇挑戰的事，喜歡萬中選一的物。
著作：《愛讀書－我如何翻轉8000個孩子的閱讀信仰》電子書紙本書
facebook：YiHui Sung
邀請同學、老師、家長來信說說煩惱，怡慧老師用心聽：udn.edu1@gmail.com
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