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一帶一路通羅馬：義大利簽「發大財備忘錄」能實現嗎？

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工程學群不用當爆肝工程師 鍍金二類組出路多元

2019-04-02 09:29聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
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美中貿易戰無疑是過去一年產業界的熱搜字，無論是中國再提「中國製造2025」，還是美國政府禁用華為產品，除了資安問題讓兩國高度敏感的關鍵，都在於生產「技術」背後，象徵的國家競爭力。

至於台灣科技業，在兩強相爭下也可能遭受池魚之殃。所幸在景氣被看壞的現在，也有好消息傳來，包括半導體外商大廠美光（Micron）決定在台擴大投資，也有不少台商企業想要回鄉投資，造成一波「台廠回流潮」。但不論外資或台商，不少企業皆坦言，最缺的就是人才。珍貴的技術資產讓企業能夠在競爭中倖存，人才擁有的技術，決定了投資的成敗。

大廠徵才薪資 居所有學群之冠

工程人才的需求增加，帶動薪資水準的成長，美光在台的封測團隊要擴張一倍，給出大學畢業的工程師4萬6000元起薪，行情高居學群之冠。

接受工程學群訓練的學生，因此成為企業獵才的頭號目標。中正大學電機學系系主任陳自強說，電機電子科系的學生，到科技公司就職是最常見的職涯選擇，職務內容可分為電子通訊、光電半導體、品管、軟體等類別。

（作者／實習記者白育綸 攝影／張智傑 本文出自2019.02.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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