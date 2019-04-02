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醫藥衛生學群培訓、證照制度完善 醫學院預約金飯碗

2019-04-02 09:06聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
圖／遠見提供
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在過去一年中，人工智慧（AI）應用在醫療上，全球各地都大有斬獲。曾開發AlphaGo的Google團隊DeepMind，利用人工智慧打造判斷眼疾的AI技術，準確率比眼科醫生還高，甚至能直接給出診斷建議。中國大陸的機器人「智醫助理」以遠超過及格標準的分數，通過醫師資格考試。

醫療產業發達的台灣，也不遑多讓，台北榮民總醫院放射線部門將在2019年第二季之前，推出AI門診，利用演算法搭配疾病標註資料。過去由人工執行判讀需要20分鐘，換成AI來做，只需要2秒，比對病灶的成功率還能達到八成。AI技術以醫生助手的身分，已經出現在我們的醫療環境之中。

AI來勢洶洶，醫科生該何去何從？醫療領域還會是學子的夢幻志願嗎？

人力長期不足 醫護工作穩定有保障

根據1111人力銀行調查，醫學系畢業生入行後的第一年，平均月薪是8萬3000元，經過五至七年打拚，收入能漲到15萬元。護理、物理治療等相關科系，儘管待遇不如醫學系，但長庚大學護理學系主任蔡芸芳說，醫療具高度專業，永遠有需求，加上人力長期不足，醫護工作既穩定又有保障。

至今，醫藥學群的畢業生在起薪和漲幅上，仍有絕對優勢。醫學領域注重實務養成，先培訓後證照考試的制度，讓考上醫學院有如手捧金飯碗。

然而，醫護工作時間長、健康風險大，還得面對醫療體系中，資源分配不均的問題。以護理師為例，需要三班輪值，入行平均月薪落在3萬2000元左右，僅是醫師的一半不到。

蔡芸芳認為，護理這行，攸關生命照顧，需要嚴謹的處事態度與責任感；更重要的是，在醫療高度複雜度與壓力環境下，端賴穩定的情緒才能應付各種突發狀況。陽明大學牙醫學院院長許明倫直言，看診非常勞心勞神，若學生認為當牙醫就是「輕鬆賺」，就不適合選擇牙醫系。

醫學科系在就業市場搶手程度，讓各校紛紛爭取醫學系招生名額。教育部與衛福部聯手，對每年大學可以招收的醫學生設有總量管制，確保醫科教育資源被妥善運用，讓醫學生得以無需太過擔心就業問題，但近年亦有一些鬆綁。已擁有學士後醫學系、學士後中醫系的義守大學，在2019年的醫科生核定人數中，新獲招收公費生30人，是睽違九年，衛福部和教育部首度開放新名額。成功大學也將增設立牙醫系，成為國內第七所設有牙醫系的大學。

降低人力耗損 建立良好醫病關係

醫護人員工作過勞可能影響醫療品質，科技如何幫上忙？林口長庚醫院的醫療人工智能核心實驗室計畫投入千萬資源，將AI技術應用在臨床醫學；該中心主任郭昶甫表示，實驗室的目標，就是輔助醫師診斷的同時，降低人力資源的耗損，以建立良好的醫病關係。

未來，當AI與機器人大舉進入醫療院所，協助診斷與開刀，醫者的價值是否有所不同？

蔡芸芳認為，護理工作有其特殊性，在醫療上，比較制式及要求精準度的工作可能會被AI取代，但照護工作除了症狀，還涉及病人身、心、社會等多層面考量，具有高度的個別差異，是人工智慧短時間內無法取代的。

臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任閻雲提出一個發人深省的情境，當一位第四期肺癌的病患問：「醫師，我還有多少時間可以活？」這時機器人根據病人的條件，精確判斷該名病患還有3.2個月壽命，醫師若直言告知，極可能影響病人的求生意志。

在閻雲心中，一個受過訓練的腫瘤科醫生，會握著病人的手說：「你要活多久，是老天爺跟你之間的契約，不是我能夠告訴你的，只要你願意繼續奮鬥，我就會跟你一起奮鬥，因為人的力量是很大的。」

回歸人性面，醫師面對的不只是「病」而是「病人」，閻雲相信，成功的醫者鼓勵怯懦的人，也讓勇敢的人不要莽撞，做出好的決定。只有醫界重拾人文價值，理解人性，才有無可取代的地位。

（作者／實習記者白育綸 攝影／賴永祥 本文出自2019.02.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

AI醫師牙醫教育部
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