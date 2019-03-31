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學測新制抗爭 家長：別苦了孩子

2019-03-31 14:08台灣醒報 記者施養正╱台北報導

國教盟31日偕同學測考生家長，再教育部前抗議甄試入學機制不公。（photo by...
國教盟31日偕同學測考生家長，再教育部前抗議甄試入學機制不公。（photo by施養正/台灣醒報）
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「招聯會和大考中心這樣胡搞，只會苦了努力奮鬥三年的孩子。」國教行動聯盟31日集合眾多學測考生家長，在教育部前抗議學測制度不公。有家長指出，繁星計畫增額錄取現象嚴重，影響的卻是7月指考的錄取名額，且今年為首屆「採計4科」制度，根本無舊例可循，讓考生和家長都無所適從。

超額增取 高分低就

有家長質疑，今年有多所大學繁星甄試都嚴重增額錄取，以台大牙醫系為例，本來預計繁星只錄取1名，最後卻因同分增額為7名，但指考名額卻從20名減為13名，明顯對於7月參加指考的考生不利。

家長也指出，學測沒有鑑別度，造成高分群太多，使得申請志願的不確定性增加，且申請入學最遲5月中才能確定錄取結果，期間還必須準備備審資料，搞得父母和孩子都焦頭爛額，若到最後仍未錄取，再來準備指考恐怕太晚，且在各大學逐漸提升繁星及申請入學的比例下，今年指考入學名額僅剩23%。家長強調，高分群太多，學生為了錄取，只能填寫「往下一階」的校系。

應比潛力不是家世

「菁英高中都快崩潰了，何況是社區高中！」任職北一女中國文科的蔡永強也表示，今年國文科頂標和高標分數相同，意即有多達25%的考生都位居高分群，「這種鑑別度對考生意義何在？」他更說，申請入學要看備審資料，但對於社區高中的學生而言，苦讀三年，最終還是得看面試技巧、個人經歷、活動參與等「履歷」。

他認為，這些學生家長在外辛苦工作，根本沒人、沒心力，也沒資源教導他們準備所謂的「面試」，且隨著各大學的面試人數增加，審查機制必會日漸迅速，蔡永強痛批，「這樣根本是比在家世，不是比潛力！」

國教盟理事長王立昇表示，考生爭取教育資源的入學制度首重公平，要讓考生「得應其所得」，彰顯「努力才有收穫」的普世價值。因此他建議，學測應從15級分改為30級分，增加分數級距，或者回歸以前高中基測的「PR值」，才能有效避免過多同分的亂象。此外，現今教育政策期望學生不要「分分必較」，但若考試制度太過模糊，最終犧牲的只會是孩子的權益及價值觀。

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指考繁星學測

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