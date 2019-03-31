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想念財經管理學群？ 挑選學校時要看這些重要指標

2019-03-31 10:21聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
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財經學群學生，需有基本財經理論的應用能力，以及對國際市場的理解。管理學群，則要面對企業內外人事物的問題，具備溝通協調、領導規劃或系統分析、資源整合的能力。

東吳大學經濟系特聘教授傅祖壇說，不同的職位需要不同特質的人才，例如第一線的業務人員需要口條及公關能力，幕僚則需要細心與耐心。

專業知識及能力重要，但認真負責的工作態度仍是必要條件。認識自我人格特質，發揮優勢的工作則是充分條件。

台北大學企業管理系教授陳達新說，很多高中生仍在探索自己興趣，很難這麼早確立志向。

對財經管理有興趣的同學，可以先選擇產銷人資才五大領域都重視的企管系，等就讀研究所時再選擇專業也不遲。

管理科學在各產業都有一席之地

面對商業環境的急遽變化，政治大學企業管理學系教授蔡維奇表示，科技化及國際化的加速發展，將挑戰傳統的商業模式及公司結構。

例如金融科技已是許多國家政策的主軸，改變了金融服務的運作模式；智慧科技帶來無限的創新創業機會，大數據、物聯網也讓產業面臨顛覆性的改變。近年發生不少金融弊案、環境汙染的問題，讓企業倫理、企業社會責任、永續發展的議題也備受重視。

整合製造商、供應商、銷售端的供應鏈管理也成為顯學，包含資料流、物流與金流，都屬於跨領域的管理科學。

為了培養跨領域能力，蔡維奇鼓勵同學選擇輔系及雙主修，課程設計可融合時下最新產業趨勢的跨領域學程，如巨量資料分析學程和金融科技學程，是很好的選擇。

陳達新提到，台北大學商學院的大一生都需要學寫程式，新科技浪潮影響商業戰場已經是不可逆的趨勢。

傅祖壇提醒學生，挑選學校時，可觀察該校的國際認證和國際競爭力、跨領域創新課程和產學合作等，是很重要的指標。

工作108學測填志願

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