建築與設計學群培養基礎設計能力 更要對公共議題投注熱情

2019-03-28 11:41 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖／遠見提供 分享 facebook

│顧問團│東海大學建築系助理教授 陳林蔚、實踐大學媒體傳達設計學系系主任 楊東樵

《遠見》問（以下簡稱問）

：什麼樣的學生適合念該學群？

陳林蔚答（以下簡稱陳）

：建築是因應環境、技術與生活的容器，涉及文化構築與環境永續等議題。建築設計是一種抽象的邏輯思辨過程，牽涉到思考工具的運用與抽象思惟的訓練。建築既要面對環境生態，也要掌握各種工程技術，更要了解人的行為，兼顧環境美學。建築師應該積極、主動，在需要的時候釋放爆發性的創造力，又能冷靜、理智地分析事物，掌握全局與重點。

問：畢業出路與待遇如何？

楊東樵答：

設計講求人與人之間的溝通，從了解客戶的要求與消費者的需求，透過適當的工具搭起兩者的橋樑。畢業後的出路以美術行業居多，但也很廣泛、不設限。至於待遇，取決於個人的選擇以及努力，落差有可能相當大。

問：設計領域最需要培養的關鍵能力是什麼？

陳：

建築的目的是創造合宜的生活環境。課程訓練，要求基本建築設計能力的完備，也強調培養對抽象概念與思辨能力的探索態度。當代建築課題漸趨寬廣、複雜多元，面對的問題複雜，工作內容也持續擴增與強調跨領域整合，從規劃到管理設計，紀律與有效落實的能力，是必備的。

我們希望培養學生更靈活的行動準則、跳躍式思惟，願意積極地介入真實場域，將想像具體實踐，並回應自然、社會與文化的人文關懷精神，以維護公共與自然利益。因此，具備批判力、整合力，對公共議題的熱情，是最需培養的關鍵能力。

（作者／實習記者白育綸 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）