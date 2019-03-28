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大學申請5選4 一階篩選通過人數暴增

2019-03-28 00:28聯合報 記者馮靖惠／台北報導

大學申請第二階段甄試變數增加，考生恐怕會忐忑不安到放榜。圖為模擬面試。 圖／聯合...
大學申請第二階段甄試變數增加，考生恐怕會忐忑不安到放榜。圖為模擬面試。 圖／聯合報系資料照片
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今年大學個人申請入學第一階段篩選結果昨公布，有七萬一四五○人通過，較去年大幅增加八一一四人。大學甄選入學委員會分析，今年個人申請採計科目首度「五選四」，同級分者太多，導致通過篩選的人數暴增。不過，因報名人數是近五年新高，以致通過篩選的比率百分之七十八點六一，是近三年最低。

通過篩選人數增加在熱門校系更明顯，特別是醫學系。十一所大學的醫學系額（自費）通過篩選人數，都超過原預計人數，台大等五校高出一倍，成大和陽明更是原先預計的四倍。

甄選委員會表示，今年個人申請共提供五萬四九七八個名額，九萬八九一三人次報名，近五年最多。今年平均每名考生申請五點四六個校系，平均通過二點七三個校系篩選。

甄選會分析，今年報名人數增加，可能是因學測由五科必考改為選考，大學校系至多參採四科，吸引更多高三學生及已畢業學生（重考生）報名個人申請。

但也因參採科目減少，通過篩選人數也增加。甄選會副總幹事陳淑美解釋，以往於篩選時作為同級分超額篩選的五科總級分，因改五選四，各校系於篩選過程中遇有考生同級分時，無法使用總級分再作一次篩選，通過篩選人數因此增加。

過台大一階 比去年多五百人

以最受關注的台大來說，今年報名人數比去年多出逾四千人次，通過一階篩選也比去年增加五六八人次，雙創歷年最高。

台大註冊組主任李宏森說，因參採科目上限調降，加上許多科目考滿級分的人增加，考生覺得比較有機會，導致報名踴躍。另外，今年台大二階甄試推動學科共同考試，讓不少二類組學系降低甄試時間衝突的情況，重複報名且通過篩選的考生人次因此增加。

其中台大醫學系原預計甄試一百人，但有二二一人通過篩選。李宏森說，由於通過篩選人次大幅增加，醫學系將增加審查委員和場次因應。

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