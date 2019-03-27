大學讀數理化學科系 在職場上有哪些優勢？

2019-03-27 10:01 聯合新聞網 文章提供／遠見



圖／張茂男提供 分享 facebook

│顧問團│中興大學物理系教授 張茂男

問：

大學讀物理，未來有哪些發展？

答：

根據人力銀行近十年的統計，有69％物理系大學畢業生會繼續攻讀理工方面研究所，例如國內外物理、電機、光電、電子、材料等研究所。如果目標是管理職，亦可轉攻企業管理與科技管理研究所。

物理系畢業生之所以可以轉換不同領域，因為物理系學生的基礎科學訓練完整扎實，培養出探討問題的嚴謹態度及良好邏輯思考能力，因而具備更佳自我學習能力，可以朝不同專業邁進。

研究所畢業後，許多學生會朝高科技研發與⼯程領域發展，包括半導體產業（製造、檢測、設備）、大型研究機構（研究中⼼與國家實驗室）、策略分析以及智慧財產等。

問：

答：

根據美國物理學會的統計，物理系畢業⽣所具備的彈性、解題能⼒，以及接觸過許多新科技的經驗，是他們受到雇主歡迎的原因。

物理系課程可培養學生學習相關科學、科技、工程技能，也就是從基本觀念來解決真實或複雜情境下問題的機會，例如光學、真空技術、電⼦學等基本實驗技能，程式設計或電腦軟體模擬的經驗，數據收集、處理與分析，實驗儀器的偵錯、校準與修復等。

他們最常面對的挑戰，是處理真實世界中⼀些複雜、含糊、界線不明的問題，透過重新定義問題，有系統地界定出幾個較⼩的子問題，進行文獻回顧，據此制定解題策略，來回答他自己設定的問題；而為了落實解題策略，他們必須明確知道自己需要哪些資源，進而做出決定或建議，並設計與確認後續相關步驟。這正是所有企業都需要的問題解決能力。

（作者／朱荔詡 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）