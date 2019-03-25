文史哲教人性探索…她將文學專業應用在創業 成功募資百萬

2019-03-25 10:14 聯合新聞網 文章提供／遠見



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今年34歲，台灣大學中文所畢業的謝琬婷，靠著自學，從腳本到寫程式，研發戀愛遊戲《東周列萌志》，不但成功募資百萬，創下25萬人次下載的紀錄，更成為文學專業應用在創業的典範。

不過2018年底，也有一位張姓陸生，因為欣羨台灣擁有古典文學的研究能量來台求學。他原以為，中國受文革影響，思想研究歷時較短，早年不少國學巨擘輾轉遷居來台講學，古文傳承應得以綿延；但他到台灣後卻驚覺，系所都在發展文創，讓他覺得有點「不務正業」。

事實上，文化創意產業在台已推動十餘年，如今大家也把「文創」掛在嘴邊，但文化商品化，究竟是不是文學的應許之地？讀文學的學生，真的得想著「怎麼用」嗎？

「文學的存在，是為了尋求自我心靈提升，是一種高貴而孤獨的志業。」臺北大學中國文學系系主任朱孟庭認為，文學教的是人性探索，不是職業訓練，想就讀文學院，要先有這樣的理解。

除了學習課內知識，文學院學生還需大量閱讀各種作品，廣納不同支脈文化裡的養分，讓自己的文字能力與思考深度不斷精進。文字能力的養成，才是文學院學生獨有的核心能力。

政治大學哲學系系主任鄭光明認為，學生要有「耐心的個性與良好的邏輯性，來面對文字，以及細緻地構想事件發生的過程，才適合讀哲學。」

國內不少文學院還是願意堅守傳統，磨練學生硬底子的功夫，閱讀、思考和寫作能力，也許說不上「有用」，學習的過程甚至十分孤寂，卻能帶給以文學為志業的師生精神上的富足。

退一步來說，文史能力也未必是職涯的絆腳石。東吳大學歷史系助理教授傅揚直言，歷史系不像許多就業導向的學科，一畢業就有大致去處、機會也多；但換個角度想，就業導向太清楚的科系畢業生，人生軌跡也少了探索與發現的可能收穫。

走出校園、輔修外系課程更加值

大學是不是職業訓練所的討論，從來沒有停過；即使是文史哲科系的師生，也不可能完全不問世事。政治大學參加教育部開辦人文領域跨界應用計畫，成立「轉注藝遊」辦公室，協助同學應用所學，三年來積極嘗試讓文學院學生走出校園的舒適圈。

過去，實習機會多半屬於商管、傳播科系學生，如今隨著計畫，文學院也要把這群博覽書籍的文學院學生，帶進故宮博物院，學習數位典藏的執行，到朱銘美術館學策展，提早體驗拉近理論和實務的距離；也曾經邀來影評家聞天祥帶著學生一起合作辦影展。

臺北大學中文系的致用學程，推出數位出版、經典保存課程，找來資訊管理專業的周亞民教授，為中文系面臨數位化挑戰的文學領域，注入活水。

受訪老師有志一同鼓勵學生到外系修課、雙主修或輔系，以培養未來各種職業可能會用到的能力。

鄭光明舉例，邏輯課程要求嚴謹的思考，也可跨領域學習電腦程式。至於哲學系學生則可善用其招牌的耐磨個性，投入活動策劃，以及出版、傳播、行銷等文字工作。

論起趨勢，鄭光明認為，或許AI的進展，對於文學院學生反而是一個助益，因為文學院的學生不會滿足於標準化的流程，而能獨立思考，他更加提醒文科生：要關注的不是大數據帶來的結論，而是文學的觀點，怎麼看待小眾、感性面與錯誤，這些非理性的元素，才是文科生在職場上的獨有魅力。

（作者／實習記者白育綸 攝影／陳之俊 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）