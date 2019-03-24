赴港求學能讓職涯鍍金？ 學費、英語、選系是關鍵

2019-03-24 09:33 聯合新聞網 文章提供／遠見



分享 facebook

榜首的抉擇〉港大全額獎學金得主江旻諺 跨海甘苦談

四年前學測榜首之一的江旻諺，獲得香港大學全額獎學金前往香港念大學，他也順利於去年畢業。現在不少高中生嚮往的「留港風」，江旻諺認為，除了考量學費、英語、選系三大關鍵因素，也要注意文化與生活品質的差異性。

高三最後一個學期正要開始，學測成績已放榜。高中校園外牆仍掛著當年75級滿分「學霸」們的開心合照，媒體爭相來採訪台中三位準新鮮人，但卻不是因為他們拿到滿分，而是榜首們宣告：我們不一定要念台大。

當年的榜首之一的江旻諺，去年底（2018）自香港大學經濟系畢業，目前在國內一個NGO擔任研究助理，也準備申請赴德國念研究所的獎學金。搭上在頂尖高中生之間吹起的「留港風」，江旻諺如今看當初的決定，語氣中卻多了一些保留。

江爸爸是修車技師，江旻諺念台中私立明道中學時，有高額獎學金，對經濟條件不寬裕的江家來說，出國留學，從來不在他的升大學選項中。

時間回到2014年2月中旬的一個下午，才剛放學，穿著高中制服的江旻諺，接到一通操著流利英語的陌生來電，這通難忘的電話，打亂了他原本的升學計畫。

英文筆試沒問題，聽力總是拿B的江旻諺透過話筒，和對方經歷一番雞同鴨講。反覆溝通之後，港大招生委員放慢語速，他這才聽懂，對方問的是「你自認能不能適應海外的求學生活？」他沒有多想，給出篤定的答案，也順利地在第一輪招生就獲得四年將近300萬元的全額獎學金。

幾個月後，他飛向離家700多公里外的香港，展開留學生活。

高中畢業後直接出國留學，已不是個案。以傳統明星高中如師大附中、北一女為例，近年出國念大學的畢業生人數緩緩成長，約占5％。

根據教育部統計，應屆高中生赴海外（含中國大陸）念大學的人數，從2012年的858人，2017年增至1584人，人數幾乎翻倍。

分享 facebook

在目的地選擇上，仍以歐美為主，中國大陸或香港次之。香港逐漸崛起的原因在於，學費沒有歐美貴，教學環境國際化、與中國市場緊密連結、金融業發達、大學排名名列前茅等。根據香港教育資助委員會統計，香港八間研究型大學的學生中，來自台灣的全日制（不含交換、短期交流）學生人數從2010年的76人，一路暴增，2017年有643人，成長八倍多。

分享 facebook

挑戰1〉語言障礙、學制緊湊 求學壓力接踵而來

港台雖同處華語圈，但是香港的教育制度差異和文化衝擊，仍然讓江旻諺感受到不小壓力，首先就是語言。

港大的國際學生占近半數，雖然他出發前已補習英文會話半年，但全英文上課，仍需要適應。

課堂上，每次看到不懂詞彙，就得低頭猛查。剛到香港時，他感覺自己像是在上語言班，上課學英文、德文課學德文，放了學要練廣東話，只有見到台灣同學，才有機會講中文。

港大的教學國際化執行徹底，對來自不同文化背景的老師要求也是如此。江旻諺回憶，學期末由學生回饋的教學評鑑上，有一道題目問老師的英文是否能聽懂。因為萬一老師的腔調太重、英文不流利，都會成為下學期學生選課的依據。

除了英文，粵語仍是香港人溝通的生活語言，江旻諺回想，在香港前兩年，與本地同學聚會，總是只能看著他們有說有笑，自己完全跟不上。直到大三有次在學校附近的小吃店吃飯，終於開竅似地懂了笑梗，那刻起他才有融入的感覺。

在學制上，港大每一學期只有12週，比起台灣的15週，多出不少放假時間。考試前還有溫書假，聖誕節也放假，上課時間少，但課程分量並沒有減低，靠的是密集上課和學生的自學力。經濟系大一有10門必修，加上語言課，江旻諺一學期修12門課，與台灣大學生的修課重量差不多。

江旻諺說，港大讀書風氣不算旺盛，以他曾去交換的德國大學相比，港大學生只想早點畢業，早點工作。遇到較長的假期，同學會積極尋覓實習機會；日後求職時，才有最大的競爭優勢。

挑戰2〉地狹人稠、物價高貴 香港居住大不易

香港是國際城市，生活花費也屬國際級；地狹人稠，房價更是高不可攀。江旻諺的全額獎學金囊括學費、住宿費與生活費，沒有全額獎學金的人，可強烈感受到香港居大不易。

港大獎學金有全額、半額、1/4等不同等級，江旻諺的高中同學李鈺仁，沒有滿級分加持，雖獲港大入學許可，但需自付每年學費60萬元，好在家境許可，又嚮往金融業，決定脫離台灣舒適圈，赴港念大學。

香港吃、住都昂貴，到市場採買食材，放在鍋裡煮開的「火鍋聚」成了江旻諺與其他國際生交朋友的方式，大家坐在地板上圍著鍋子覓食、取暖。來自泰國、緬甸、印尼、中國大陸，或西方面孔的白人同學，都是他們的座上賓，互吐苦水，成為生活一大慰藉。

活得開心和住屋空間有高度相關，港大傳統宿舍就是一個書院，有自己的球隊、社交活動，看似熱鬧。但江旻諺說，書院重視集體行動，很像軍旅生活，又有學長制度，未必每個人都適合。

江旻諺當時以每月4000港幣（約2萬元台幣）租了一戶舊式堂樓（公寓大樓），廚衛是共用，房間僅兩坪多，放了床櫃後，就只有「手不張開、轉身一圈這麼大。」沒有窗戶，夏天濕熱難耐，而這樣的租屋品質和其他人相比，已經不差。除了房租，生活成本還要加上往來台港間的交通費用。

挑戰3〉台灣經濟沉悶，香港工作所得高會是曙光？

生活漸漸適應，課堂學習才是留學的目標。明白香港位居亞洲金融中心的江旻諺，主修經濟。

他說，香港的經濟優勢建立在歷史脈絡上，例如獨立關稅是冷戰紅利的產物，在中美兩大強國之間的香港，80、90年代何其風光，不但是全球離岸金融中心的代表，也讓台灣開始對香港金融繁華的世界有了想像。

也許因近年台灣太過沉悶，不少年輕人的眼光看向遠方，似乎在香港看見希望曙光。江旻諺說，香港年輕人沒有比較樂觀，因為金融中心的地位已受到中國一線城市的挑戰，有些動搖。香港與中國大陸的互動關係也產生微妙變化，增添市場不確定性。

江旻諺直言，從現實考量，沒有獎學金或富爸爸的人，香港四年大學念完，可能會欠下一筆學貸。而有心到香港念大學，或日後想留下來找工作的人，就要慎選就讀的科系。

香港金融業、服務業發達，但缺乏科技製造的產業鏈，科技業始終發展不起來，也影響就業選擇。香港金融業外商雲集，待遇比台灣高，但壓力大、工時長。加上住房、物價高漲，耗費半數薪水卻住在狹小空間裡，生活品質不高。

四年前，江旻諺的高中同學晏雲、宋一廷都拿到港大全額獎學金。志向在物理的晏雲，沒去香港，選台灣大學物理系，畢業後繼續讀研究所。

自港大資訊工程學系畢業的宋一廷，則留港工作，是外商摩根史坦利公司的金融科技工程師；李鈺仁則選擇在香港的投資新創公司工作，來往港台之間。江旻諺身邊，有超過一半的台生選擇留在香港找工作。香港就業市場對外國人開放，不像英美等移民政策嚴格的國家，需要排隊、抽籤或花高額的移民費用，爭取工作簽證。

「若沒有堅定的金融夢，在香港找工作會比較辛苦！」江旻諺說，留學要考慮CP值，對中國大陸和台灣學生來說，到香港讀大學的最大誘因在於，香港與國際接軌，有異文化薰陶，有海外經驗加持，學歷也受國際認可，有助於未來發展。

在香港待了四年，江旻諺的最大體會是，經濟、政治、傳播等社會科學都是實踐理念的學科，他將善用所學，讓整個社會制度能緩和人們的被剝奪感，因為快樂生活已是普世價值。

（作者／實習記者白育綸 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）