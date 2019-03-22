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暑假遊學旅遊 周日辦說明會

2019-03-22 00:39聯合報 高雄訊

矽谷科技營活動參觀蘋果總部。 圖／聯合報行旅事業部提供
矽谷科技營活動參觀蘋果總部。 圖／聯合報行旅事業部提供
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暑假即將來臨，想為子女安排美國遊學營隊嗎？或是與家人到日本感受黑部立山大雪牆震撼、挑戰登頂富士山，以及在安藤忠雄設計的美術館、擁藝術品入夢？聯合報系有行旅本周日（24日）將在高雄苓雅區舉辦五場遊學與旅程說明會，報名或洽詢詳細內容請電02-86433517、86433543、手機0935-080209。

遊學美術館營隊
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