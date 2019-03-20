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選系vs.選校？大學校長：不用迷戀名校光環 資源人脈才能加值未來

2019-03-20 09:25聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
圖／遠見提供
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中央大學校長周景揚，畢業自台大電機系，名校也是熱門科系。他坦承，名校絕對有光環，但這光環不是鍍金虛榮，而是同學、學長姐人脈更值錢，為什麼？

選系，還是選校，一直是很多家長與學生在選填大學時的糾結。到底是選自己想要的系所，還是先選一所名校，之後再想辦法轉系，就算不成，也至少是名校文憑。到底哪個好？

有些家長覺得小孩讀的是名校，在親友間會很有面子；有些學生則認為，名校畢業以後找工作比較容易。但如果你只看到「有面子」和「投履歷」，那真的是想窄了，很可能畢業兩、三年後，這些光環就都不復在，甚至變成負擔。

我的經驗裡，名校最重要的光環其實是「人脈」。

名校畢業不再是能力保證

一所學校之所以會變成名校，不會單純只因為入學分數高，而是畢業生在社會上的成就。名校招收到優秀學生，校友功成名就後，回饋給學校資源、帶給學弟妹機會，才是讓一所名校之所以是名校的真正原因。這也是為什麼我們常看到不同產業中有所謂的台大幫、政大幫、清大幫、交大幫，前後屆同學彼此介紹、互相提攜。

但據我觀察，名校光環這幾年已經逐漸在消退中。大家愈來愈發現，畢業學校並不一定就是學生能力的保證，就學期間有過哪些產學合作或實習經驗，反而更能確認個人能力。

選系也可以套用「名校光環」的概念，不同系所都有不同的人脈，例如清大或交大的電子科系之所以聞名，就是因為有非常多傑出的學長姐在業界發光發熱，讓系所可以提供最新最好的設備給學生，或實習機會，這就是「名系光環」。

所以選系與選校時，不要單純被「學校排名」所迷惑，必須理解一個系所的領域位置，才能選到真正對你未來加值的好選擇。

例如中央大學在地球科學領域就非常有名，包括地球科學系、大氣科學系、太空科學系，更是執台灣相關領域的牛耳，不只老師有多位中研院院士，畢業生也多在業界或學界擔任要職，能帶給學生很強的「良性循環」。

又如，有資訊工程學系的學校很多，但中央的強項之一是「資安」，早在2005年就成立「先進防禦實驗室」，專門研究行動裝置、無線網路、作業系統及網路資訊安全，隨著近年資安議題備受重視，擁有很強優勢。

所以「選校」與「選系」不是二分法，而是必須合在一起看，「學校×系所」後，如果在某個領域表現強，代表能吸引到好人才，有強大的人脈庫，這樣的學校系所就值得進入。

分析投報率的系所選擇

而系所該怎麼選？我建議可以從「所需苦工」和「未來發展」畫一個十字象限，找出投資報酬率高的選項。

什麼是投報率？例如我小女兒當初考大學時，決定要念物理系，我無條件支持。不過老實說，我還是擔心，因為讀物理要出人頭地，可能必須是同儕間前1%才有機會。但如果走產業的電子、資訊，只要是前30%甚至前50%，就可以進入很好的企業，如果是10%，更是歐美大企業搶著要。

當初我雖然有稍微點到，並完全沒有干預女兒的選擇。讀了一年後，小女兒自己說想要轉到電機系，我雖然沒有跟她說什麼，但心裡著實鬆了一大口氣。

物理和資訊都需要下苦工，但未來發展空間卻不同。怎麼選系？首先當然是「苦工」少、「發展」高，只是這樣的系所很少；其次，是「苦工」多，但「發展」也高的，例如資訊、電子、電機等熱門科系，這就是向就業市場妥協。

接著是「苦工」少、「發展」低的，這類通常是興趣所在，容易上手，但市場職缺也少，必須認清自己是追求興趣，但求職可能一開始不會太順利。最後是「苦工」多，但「發展」也低的，例如藝術、設計、人文相關科系，這時除了有自覺，最好在求學階段就培養第二專長，例如藝術輔修程式設計等，幫自己開拓未來更多可能。

（作者／謝明彧 攝影／蘇義傑 本文出自2019.02.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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